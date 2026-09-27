Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Oczywiście manosfera i incele się spłakali, no bo jakże to tak, przecież w tradycyjnym rozumieniu facet w górach jest przede wszystkim po to, iżby pokazywać, jaki to z niego nie jest wielki himalaista, a nadrzędnym celem dla takiego mizogina jest znalezienie na szlaku partnerki, która podziwiałaby jego sprawność fizyczną, orientację w terenie, czytanie map i pojedynki na gołe pięści z niedźwiedziem.