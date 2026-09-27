PODSŁUCHANE Marcin, za mało grozy, za mało. Mamy badania – ludzie się przestali bać.
Marcin, za mało grozy, za mało. Mamy badania – ludzie się przestali bać.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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