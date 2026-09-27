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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Za mało grozy

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Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Marcin Kierwiński
Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Marcin Kierwiński Źródło: X / KPRM
PODSŁUCHANE Marcin, za mało grozy, za mało. Mamy badania – ludzie się przestali bać.

Marcin, za mało grozy, za mało. Mamy badania – ludzie się przestali bać.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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