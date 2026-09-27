Mercedes do zamknięcia?
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Ekonomia
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Mercedes do zamknięcia?

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Fabryka Mercedesa w Stuttgarcie
Fabryka Mercedesa w Stuttgarcie Źródło: Wikimedia Commons
GLOBALNE OCHŁODZENIE Mercedes-Benz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich marek, którą za luksus i prestiż cenili już Adolf Hitler i Hermann Göring, wpadła w poważne tarapaty.

Przedstawiciele spółki wprost ogłosili w ubiegłym tygodniu, że produkcja w Niemczech nie jest konkurencyjna, biorąc pod uwagę standardy międzynarodowe.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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