Mercedes do zamknięcia?

GLOBALNE OCHŁODZENIE Mercedes-Benz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich marek, którą za luksus i prestiż cenili już Adolf Hitler i Hermann Göring, wpadła w poważne tarapaty.

Przedstawiciele spółki wprost ogłosili w ubiegłym tygodniu, że produkcja w Niemczech nie jest konkurencyjna, biorąc pod uwagę standardy międzynarodowe.