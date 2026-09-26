Sieć otwiera sklepy w niedziele niehandlowe. Testuje nowy model

Placówki funkcjonują wówczas w trybie samoobsługowym – zakupy finalizowane są przy kasach samoobsługowych, a do sklepu klientów wpuszcza pracownik ochrony. Sieć podkreśla, że na razie jest to test, a decyzja o ewentualnym rozszerzeniu rozwiązania na kolejne placówki jeszcze nie zapadła.

Jednym ze sklepów, w których Stokrotka testuje nowy model, jest placówka przy ul. Patriotów 43 w Warszawie – informuje Portal Spożywczy. Sieć chce w ten sposób sprawdzić możliwość działania przez siedem dni w tygodniu przy zachowaniu ograniczeń wynikających z przepisów o handlu w niedziele.

– Stale rozwijamy działania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów i ułatwiają ich codzienne zakupy – przekazała Stokrotka w komentarzu dla portalu.

Ochroniarz wpuszcza klientów, zakupy tylko przy kasach samoobsługowych

W niedziele objęte zakazem w sklepie nie mają pracować osoby zatrudnione przez Stokrotkę ani inni pracownicy wykonujący czynności związane ze sprzedażą. Klienci korzystają wyłącznie z kas samoobsługowych.

Obecność ochroniarza ma służyć zabezpieczeniu placówki i kontroli dostępu, a nie obsłudze sprzedaży. To właśnie rozdzielenie tych funkcji ma być kluczowym elementem testowanego modelu.

Stokrotka zaznacza, że eksperyment jest obecnie prowadzony jedynie w wybranych sklepach. Po analizie wyników oraz reakcji klientów sieć zdecyduje, czy rozwiązanie będzie rozwijane.

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 1 marca 2018 roku. Przepisy przewidują szereg wyjątków, ale za powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu wbrew ograniczeniom może grozić grzywna od 1 tys. do 100 tys. zł. W 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych. Najbliższe przypadają 6, 13 i 20 grudnia.

Sieci już wcześniej szukały sposobów na handel w niedziele

Stokrotka nie jest pierwszą siecią eksperymentującą z rozwiązaniami pozwalającymi otwierać sklepy w niedziele niehandlowe. W poprzednich latach głośno było m.in. o wykorzystywaniu przez sklepy wyjątku przewidzianego dla placówek pocztowych. Ustawodawca później ograniczył możliwość korzystania z tego rozwiązania.

Testowany był również model oparty na kasach samoobsługowych i obecności ochrony. Korzystały z niego inne sieci, w tym Duży Ben. W sklepach Żabki funkcjonowały natomiast rozwiązania ograniczające zakres czynności wykonywanych w niedziele przez osoby zajmujące się ochroną placówki.

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