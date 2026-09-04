Poseł KO wyłamał się i nie poparł Berka. Doszło do kłótni w partii

W piątek Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Maciej Berek, który do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a przez premiera Donalda Tuska był nazywany "prawą ręką". W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Berek uzyskał 226 głosów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Część posłów koalicji rządzącej wyłamała się. Przeciwko Berkowi zagłosowała Klaudia Jachira a Franciszek Sterczewski wstrzymał się od głosu.

Sterczewski we wpisie na X wytłumaczył swoje zachowanie. "Zgodnie z Konstytucją kandydat powinien być niezależny i apolityczny, czego trudno wymagać od nawet najmądrzejszego członka rady ministrów. Skoro przez lata protestowaliśmy w obronie niezawisłości sądów, które PiS upolityczniał, to teraz trzeba być konsekwentnym. Nic więcej. Albo bronimy zasad, albo niczym się nie różnimy od tych którzy je łamią" – napisał poseł KO.

Arłukowicz krytykuje Sterczewskiego

Niezadowolenia postawą kolegi nie kryje Bartosz Arłukowicz. Polityk stwierdził, że znajduje się na "wojnie" i oczekuje wsparcia od partnerów z partii.

"Sory Franek @f_sterczewski Ja Ciebie nawet polubiłem za te twoje różne akcje. Ale. Ja mogę iść na wojnę. Nie ma problemu. Lubię być w ataku. I mogę atakować. Ale chcę być pewny, że chłopaki z tyłu mnie osłaniają, kiedy jadę na ostro. To jest wojna. I to nie czas na dylematy" – napisał europoseł.

Sterczewski jeszcze raz zabrał głos w sprawie, chociaż w swoim wpisie nie oznaczył partyjnego kolegi. "

Macieja Berka i Krystynę Pawłowicz dzieli niemało. Ale tą niefortunną nominacją Sejm postawił między nimi znak równości. Zgodnie z Konstytucją sędzia TK ma być niezależny – czyli, że nie poseł, nie minister i choćby nie od razu po złożeniu urzędu. Krok wstecz dla praworządności" – stwierdził poseł.

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