Putin wydał rozkaz. Zaskakujące doniesienia z Kremla
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Świat

Putin wydał rozkaz. Zaskakujące doniesienia z Kremla

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Prezydent Rosji Władimir Putin
Prezydent Rosji Władimir Putin Źródło: PAP/EPA / YACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Władimir Putin nakazał wojsku wstrzymanie ataków na Kijów.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował, że "najwyższy dowódca armii Władimir Putin poinstruował dziś żołnierzy, aby począwszy od północy, przez najbliższe trzy dni nie uderzać na Kijów".

– Wynika to z przygotowań i rozmów z Amerykanami w Kijowie – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Przywódca Rosji nakazał wstrzymanie ataków na Kijów przez trzy dni.

Wysłannicy Trumpa spotkają się w Moskwie z doradcą Putina

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w sobotę w Moskwie z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem. Wcześniej w sobotę agencja Interfax przekazała, że w Moskwie wylądował już samolot, na którego pokładzie prawdopodobnie znajdują się Steve Witkoff i Jared Kushner.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że wysłał Witkoffa i Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykański przywódca nie podał jednak szczegółów propozycji.

Ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co – jak mówił – może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk.

Negocjatorzy reprezentujący prezydenta USA Donalda Trumpa mieliby udać się tam bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie.

Wołodymyr Zełenski przekazał na komunikatorze Telegram: "Rosyjsko-irańskie drony Shahed w odpowiedzi na amerykańską dyplomację".

Prezydent Ukrainy podkreślił, że strona ukraińska odnotowała posunięcie Rosji i w przyszłym tygodniu odpowiednio – jak napisał – "skoryguje operacje dotyczące rosyjskiej przestrzeni powietrznej", która stała się niebezpieczna z powodu obecności dronów i rakiet. "Oczywiście, z naszej strony nie ma i nie będzie żadnych zagrożeń dla dyplomacji" – zapewnił Wołodymyr Zełenski.

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Źródło: DoRzeczy.pl / Onet.pl
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