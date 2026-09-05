Putin wydał rozkaz. Zaskakujące doniesienia z Kremla

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował, że "najwyższy dowódca armii Władimir Putin poinstruował dziś żołnierzy, aby począwszy od północy, przez najbliższe trzy dni nie uderzać na Kijów".

– Wynika to z przygotowań i rozmów z Amerykanami w Kijowie – powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Przywódca Rosji nakazał wstrzymanie ataków na Kijów przez trzy dni.

Wysłannicy Trumpa spotkają się w Moskwie z doradcą Putina

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w sobotę w Moskwie z doradcą Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłłem Dmitrijewem. Wcześniej w sobotę agencja Interfax przekazała, że w Moskwie wylądował już samolot, na którego pokładzie prawdopodobnie znajdują się Steve Witkoff i Jared Kushner.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że wysłał Witkoffa i Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Amerykański przywódca nie podał jednak szczegółów propozycji.

Ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co – jak mówił – może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk.

Negocjatorzy reprezentujący prezydenta USA Donalda Trumpa mieliby udać się tam bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie.

Wołodymyr Zełenski przekazał na komunikatorze Telegram: "Rosyjsko-irańskie drony Shahed w odpowiedzi na amerykańską dyplomację".

Prezydent Ukrainy podkreślił, że strona ukraińska odnotowała posunięcie Rosji i w przyszłym tygodniu odpowiednio – jak napisał – "skoryguje operacje dotyczące rosyjskiej przestrzeni powietrznej", która stała się niebezpieczna z powodu obecności dronów i rakiet. "Oczywiście, z naszej strony nie ma i nie będzie żadnych zagrożeń dla dyplomacji" – zapewnił Wołodymyr Zełenski.

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