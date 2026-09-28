Putin podpisał nowy dekret. "W odpowiedzi na nieprzyjazne działania"

W dokumencie wskazano, że środki te podjęto ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w odpowiedzi na "nieprzyjazne działania" Stanów Zjednoczonych Ameryki i sojuszniczych państw oraz organizacji międzynarodowych, które "są sprzeczne z prawem międzynarodowym".

Putin podpisał nowy dekret. Co zawiera dokument?

Rozporządzenie podpisane przez prezydenta Rosji określa tryb korzystania z informacji zawartych na liście zastrzeżonej. Rozpowszechnianie informacji z listy jest zabronione, w tym za pośrednictwem mediów lub sieci teleinformatycznych (w tym internetu), z wyjątkiem informacji ujawnianych przez osobę prawną na temat jej działalności.

Informacje z listy udostępniane są na podstawie i w sposób określony w umowie zawartej między posiadaczem tych informacji a osobą (osobami) uzyskującą do nich dostęp. Wyjątki mogą mieć miejsce w następujących przypadkach: udostępnianie informacji przez federalne organy władzy wykonawczej, inne federalne agencje rządowe oraz regionalne organy władzy w zakresie ich właściwości, a udostępnianie tych informacji tym organom odbywa się na podstawie i w sposób określony w ustawie.

Dostęp do informacji z listy i zawartych w państwowych systemach informacyjnych federalnych organów wykonawczych jest udzielany zgodnie z procedurą określoną w ustawie. Informacje zawarte w liście i uzyskane z państwowych systemów informacyjnych federalnych organów wykonawczych, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji określonych w ustawie, są udzielane zgodnie ze standardowymi przepisami dotyczącymi zautomatyzowanego przetwarzania informacji uzyskanych z państwowych systemów informacyjnych federalnych organów wykonawczych, zatwierdzonymi przez rząd, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Wykaz informacji objętych ograniczeniami w sektorze paliwowo-energetycznym obejmuje informacje o eksporcie towarów przez osobę prawną.

Również informacje o kierunkach dostawy, szlakach transportowych, miejscach przeładunku, załadunku, przeładunku, przeznaczenia i eksportu towarów, w tym nazwy terminali morskich, w których odbywa się załadunek, przeładunek i/lub technologiczne gromadzenie towarów, nazwy operatorów tych terminali morskich, a także informacje o współrzędnych geograficznych magazynów i miejsc składowania wykorzystywanych do gromadzenia eksportowanych towarów.

Ponadto na liście informacji o kompleksie paliwowo-energetycznym objętym dekretem znajdują się: treść dokumentów wymaganych do przeprowadzenia czynności celnych przy eksporcie towarów z Rosji; zbiorcze statystyki celne dotyczące eksportu towarów przez osobę prawną; informacje o wielkości przetwórstwa i produkcji towarów przez osobę prawną – rosyjską rafinerię ropy naftowej.

Podpisany przez Władimira Putina dekret zawiera również informacje o transakcjach giełdowych dotyczących paliw.

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