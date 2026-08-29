Nawrocki o lobbingu ws. Zondacrypto: Nietrafiona propaganda. Uderza w służby Tuska

Podczas konferencji prasowej w Juracie, zorganizowanej w ramach wydarzenia „Przyszłość.pl”, wielokrotnie kierował pytania pod adresem Donalda Tuska i podległych rządowi służb. Doszło też do ostrej wymiany zdań z dziennikarzem TVN24.

Nawrocki: Nie znamy się, nigdy się nie widzieliśmy

Nawrocki był pytany o aferę Zondacrypto oraz wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który wiązał sprawę z prawicą. – Jeśli pan premier Donald Tusk uznaje, że jest to największa afera po 89 roku, ma do tego oczywiście pełne prawo, ale to nie jest dobra informacja dla pana premiera. Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zondacrypto – odpowiedział prezydent.

Zaprzeczył również, by znał osobę związaną ze sprawą Zondacrypto. – Widziałem też nagranie tego pana, który mówił, że oczywiście się nie znamy. Mówił prawdę. Nie znamy się, nigdy się nie widzieliśmy – powiedział.

Czy ludzie prezydenta kontaktowali się z Zondacrypto?

O sprawę dopytywał m.in. dziennikarz TVN24. Chciał dowiedzieć się czy z przedstawicielami Zondacrypto kontaktował się któryś ze współpracowników prezydenta Nawrockiego, w czasie kampanii lub już po objęciu przez niego urzędu. Prezydent poinformował, że sprawdził swoich ministrów. – Dostałem potwierdzenie, że nie było takich kontaktów. Ja osobiście także nie miałem takich kontaktów – zapewnił.

Zastrzegł, że nie sprawdzał pod tym kątem wszystkich około 700 współpracowników i 50 doradców. Zaprzeczył też, by przedstawiciele branży wywierali naciski na Pałac Prezydencki. – Do Pałacu Prezydenckiego, do mojego gabinetu nie docierały żadne informacje czy żadne naciski odnoszące się do lobbingu – mówił. Sugestie o naciskach na niego lub ministrów określił jako "zupełną, nietrafioną propagandę".

Zondacrypto sponsorem wydarzenia z Nawrockim

TVN24 pytał również o wydarzenie na Podkarpaciu, w którym Nawrocki uczestniczył podczas kampanii wyborczej, a którego jednym ze sponsorów było Zondacrypto. Dziennikarz pytał, czy taka sytuacja nie rodzi wątpliwości dotyczących późniejszych decyzji legislacyjnych prezydenta. Nawrocki odpowiedział, że był na wydarzeniu zaproszonym gościem, a nie jego organizatorem. Jak mówił, o obecności Zondacrypto wśród sponsorów dowiedział się później. – Idąc tym tropem [...] musielibyście państwo zadawać podobne pytania wielu klubom piłkarskim – stwierdził prezydent.

Prezydent kilkukrotnie przenosił dyskusję na działania służb i odpowiedzialność rządu. Pytał, dlaczego politycy nie zostali wcześniej ostrzeżeni przed Zondacrypto. – Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostali informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? – mówił.

Nawrocki ponownie wypomniał też Tuskowi pojawienie się w koszulce z logo firmy. – Na pewnym etapie, gdy Zondacrypto, jak rozumiem, okrada Polaków, premier polskiego rządu nie ma informacji, aby nie pokazywać się w takiej koszulce. To jest rzecz niepokojąca – stwierdził.

Nawrocki o ustawie dotyczącej kryptowalut

Podczas konferencji Nawrocki odniósł się także do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przekonywał, że rozwiązania proponowane przez większość parlamentarną nie zapobiegłyby aferze Zondacrypto. – Wszyscy mają też chyba przekonanie, już nikt nie ma wątpliwości, że ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą [Zondacrypto] – mówił.

– Zawsze za przygotowanie ustawy, projektu ustawy odpowiada odpowiedni zespół. [...] Ustawa o kryptowalutach nie jest tutaj żadnym wyjątkiem – dodał Nawrocki. Prezydent podkreślił przy tym, że to on odpowiada za ostateczne rozstrzygnięcia. – Każdą decyzję podejmuję ja osobiście – zaznaczył.

Czytaj też:

Piesiewicz aresztowany. Minister sportu wzywa PKOl do działania Czytaj też:

Areszt dla Piesiewicza. Sąd podjął decyzję