Afera Zondacrypto. Tusk chce ponownego głosowania ws. weta prezydenta

Szef rządu twierdzi, że "brudny biznes" Zondacrypto by mocno powiązany z środowiskiem PiS. Tusk powiedział, że sprawa kryptowalut "nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę".

Tusk stwierdził, "to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system, system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji".

– Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u i ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem, a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiS-u, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure – powiedział premier.

Prezydent Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę dot. kryptowalut.

Śledztwo ws. Zondacrypto. Kral nagrywał polityków prawicy?

Sprawa Zondacrypto jest w ostatnich dniach na czołówkach mediów w Polsce. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące możliwego oszustwa wobec klientów giełdy. Wcześniej media informowały o problemach z jej płynnością finansową oraz o powiązaniach spółek związanych z Przemysławem Kralem z politykami prawicy.

Doniesienia prasowe dotyczyły m.in. wpłat od spółek Krala na fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą (PiS) i Przemysławem Wiplerem (Konfederacja) oraz kontaktów biznesmena z politykami zajmującymi się regulacjami rynku kryptowalut.

W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa regulująca rynek kryptoaktywów, której kolejne wersje były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował we wtorek (25 sierpnia) o "przełomie" w śledztwie w sprawie Zondacrypto. Mówił o nowych podejrzanych, dowodach i osobach, które chcą współpracować z prokuraturą.

Czytaj też:

Niewygodne pytania o Zondacrypto. Błaszczak: Wpłacali na fundację Owsiaka Czytaj też:

Aktorka zachwycona Żurkiem. "Nie będzie to dla nich spokojna noc"