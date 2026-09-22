Nawrocki o "odsłuchu". Nowa nominacja

Do obowiązków Justyny Orłowskiej należy m.in. współpraca z sektorem nowych technologii oraz rozwijanie specjalnych relacji biznesowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Nawrocki: Doświadczenie Orłowskiej będzie ważne dla Polski

Jak podaje RMF24, prezydent Nawrocki ogłosił swoją decyzję podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku. Głowa państwa zaznaczyła, że Orłowska ma doświadczenie związane z programem GovTech, a także kooperacją z sektorem nowych technologii w USA. Prezydent podkreślił, że ten zasób może mieć znaczenie dla kraju.

– To doświadczenie, które wnosi do kancelarii prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski – mówił Karol Nawrocki.

Jak podkreślił prezydent, Justyna Orłowska ma odpowiadać za obszar nowych technologii oraz specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent stawia na kontakt z polskimi przedsiębiorcami

Nawrocki zaznaczył, że głowa państwa polskiego powinna mieć bezpośredni kontakt z przedstawicielami rodzimego biznesu, a także wiedzę o tym, jak rozwijają się polskie przedsiębiorstwa oraz jakich warunków potrzebują. – Prezydent musi mieć "odsłuch" ze strony polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu – podkreślił.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że część zadań stojących przed prezydentem oznacza konieczność znajomości sytuacji polskich firm i ich potrzeb.

Warto zaznaczyć, że Justyna Orłowska nie będzie ambasadorem RP w konkretnym państwie, ale będzie pełnić ustawową funkcję ambasadora – specjalnego przedstawiciela prezydenta, która w świetle ustawy o służbie zagranicznej oznacza funkcję związaną z realizacją zadań z zakresu polityki zagranicznej.

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