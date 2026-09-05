Meloni podziękowała Nawrockiemu. Zamieściła wpis

Giorgia Meloni, premier Włoch, podziękowała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za złożone w piątek gratulacje.

"Szanowny Karolu Nawrocki, bardzo dziękuję za gratulacje i przyjaźń, która nas łączy" – napisała na platformie X.

Szefowa włoskiego rządu zauważyła, że "oboje wierzymy w znaczenie bezpieczeństwa naszych obywateli oraz w silną Europę opartą na jej wartościach".

„Jestem przekonana, że Włochy i Polska będą nadal wzmacniać swoje więzi i współpracować ze sobą w Europie oraz na głównych arenach polityki międzynarodowej” – dodała Giorgia Meloni.

Nawrocki pogratulował Meloni

W piątek prezydent Karol Nawrocki zwrócił się we wpisie na platformie X z najserdeczniejszymi gratulacjami dla premier Włoch Giorgii Meloni "z okazji tego niezwykłego kamienia milowego – prowadzenia najdłużej urzędującego rządu w historii Republiki Włoskiej".

"To osiągnięcie świadczy nie tylko o jej oddaniu i przywództwie, ale przede wszystkim o trwałym zaufaniu narodu włoskiego" – podkreślił.

Karol Nawrocki dodał, że "Polska i ja osobiście, bardzo cenimy naszą bliską przyjaźń z Włochami”.

"Z niecierpliwością oczekuję kontynuacji naszej silnej współpracy, zjednoczonej wspólnymi wartościami i wspólną wizją bezpiecznej i dostatniej Europy" – napisał prezydent.

Giorgia Meloni najdłużej urzędującą premier Włoch

Rząd Giorgii Meloni od piątku jest najdłużej nieprzerwanie urzędującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej – rząd sprawuje władzę od 1414 dni. Oznacza to, że o jeden dzień wyprzedził drugi rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005.

Giorgia Meloni przechodzi do historii nie tylko jako pierwsza we Włoszech kobieta na stanowisku premiera, ale także jako szefowa rekordowo długo działającego rządu. Rząd Giorgii Meloni został zaprzysiężony 22 października 2022 roku, a utworzyła go koalicja ugrupowań centroprawicy: Braci Włochów, Forza Italia wicepremiera Antonio Tajaniego i Ligi Matteo Salviniego.

Czytaj też:

Nawrocki zwrócił się do Meloni. "Najserdeczniejsze gratulacje" Czytaj też:

Meloni pobiła rekord. Wyprzedziła nawet Berlusconiego