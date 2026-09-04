Nawrocki zwrócił się do Meloni. "Najserdeczniejsze gratulacje"

Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się we wpisie na platformie X z najserdeczniejszymi gratulacjami dla premier Włoch Giorgii Meloni "z okazji tego niezwykłego kamienia milowego – prowadzenia najdłużej urzędującego rządu w historii Republiki Włoskiej".

"To osiągnięcie świadczy nie tylko o jej oddaniu i przywództwie, ale przede wszystkim o trwałym zaufaniu narodu włoskiego" – podkreślił.

Nawrocki złożył gratulacje Meloni

Karol Nawrocki dodał, że "Polska i ja osobiście, bardzo cenimy naszą bliską przyjaźń z Włochami”.

"Z niecierpliwością oczekuję kontynuacji naszej silnej współpracy, zjednoczonej wspólnymi wartościami i wspólną wizją bezpiecznej i dostatniej Europy" – napisał prezydent.

Rekord rządu Meloni. Najdłużej sprawuje władzę we Włoszech

Rząd Giorgii Meloni od piątku jest najdłużej nieprzerwanie urzędującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej – rząd sprawuje władzę od 1413 dni. Oznacza to, że o jeden dzień wyprzedził drugi rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005.

Giorgia Meloni przechodzi do historii nie tylko jako pierwsza we Włoszech kobieta na stanowisku premiera, ale także jako szefowa rekordowo długo działającego rządu. Rząd Giorgii Meloni został zaprzysiężony 22 października 2022 roku, a utworzyła go koalicja ugrupowań centroprawicy: Braci Włochów, Forza Italia wicepremiera Antonio Tajaniego i Ligi Matteo Salviniego.

Uroczyste obchody rekordu włoskiego rządu, odbędą się w piątek w porcie w Bari w Apulii, a całe wydarzenie, połączone z festynem organizuje partia szefowej rządu. Oczekiwanych jest tam około 10 tys. osób. Kulminacyjnym wydarzeniem uroczystości będzie przemówienie premier Włoch Giorgii Meloni.

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