Coraz gorsze oceny rządu Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Jak wynika z badania "Stosunek do rządu w drugiej połowie września" zwiększyła się liczba zarówno zwolenników, jak i przeciwników rządu. Obecnie 45 proc. respondentów źle ocenia gabinet Donalda Tuska. Dobrze ocenia go zaś 33 proc. ankietowanych. 20 proc. badanych ma do rządu stosunek neutralny. Zdania w tej sprawie nie ma tylko 3 proc. respondentów.

Jednocześnie 36 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania rządu od początku jego istnienia (bez zmian w stosunku do sierpnia). Negatywną ocenę wystawiło zaś 55 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.).

Jak podaje CBOS, w największym stopniu pogorszyły się oceny polityki gospodarczej rządu, zwiększyła się liczba pesymistów oceniających, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej (58 proc., wzrost o 8 punktów). Jednocześnie obniżyła się liczba optymistów (33 proc., spadek o 3 punkty).

Pogorszyły się również opinie o premierze. 33 proc. badanych jest zadowolonych, że Donald Tusk pełni funkcję szefa rządu. Niezadowolonych z tego faktu jest 55 proc. Polaków.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 września br. na próbie liczącej 956 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,6 proc. – CATI i 13,6 proc. – CAWI).

Polacy z niepokojem o sytuacji w kraju

CBOS zbadał również, jak wyglądają nastroje Polaków w odniesieniu do sytuacji w kraju. Badanie potwierdza trend narastającego niezadowolenia. Już sierpniu – miesiącu wakacyjnym – odsetek obywateli krytycznie patrzących na ogólny kierunek rozwoju sytuacji w kraju wynosił aż 47 procent.

Wrześniowy pomiar przyniósł wynik aż 54 proc. negatywnie oceniających sytuację w kraju. Oznacza to wzrost o 7 punktów procentowych w zaledwie jeden miesiąc. Obywatele coraz wyraźniej odczuwają niepewność jutra, co bezpośrednio przekłada się na postrzeganie ogólnej kondycji państwa.

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