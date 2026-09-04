Meloni pobiła rekord. Wyprzedziła nawet Berlusconiego

Giorgia Meloni jest już oficjalnie premierem najdłużej urzędującego rządu Republiki Włoskiej. Meloni jako pierwsza kobieta premier kieruje rządem od 1413 dni. Jak podkreślają włoskie media, centroprawicowa koalicja, na której czele stoi przetrwała do dotychczas liczne wewnętrzne turbulencje i kryzys w relacjach bilateralnych z administracją Donalda Trumpa.

Meloni pobiła rekord Berlusconiego

W piątek Giorgia Meloni po raz drugi przeszła do historii Republiki Włoskiej. Jest już nie tylko pierwszą kobietą na stanowisku premiera, ale również szefową najdłużej pracującej rady ministrów. 1413 dni funkcjonowania daje o 24 godziny dłużej niż słynny rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005.

Swoje osiągnięcie wynik administracja Meloni będzie świętować w Bari (Apulia) na południu kraju. Wydarzenie, połączone z festynem organizuje partia szefowej rządu – Bracia Włosi. Jak szacuje ugrupowanie, zjawi się około 10 tys. osób. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie przemówienie Meloni.

Centroprawicowa koalicja

Rząd włoskiej premier został zaprzysiężony 22 października 2022 roku. Oprócz Braci Włochów współtworzą go Forza Italia kierowana przez wicepremiera Antonio Tajaniego i Ligi Matteo Salviniego.

Rządzącej centroprawicy nie udało się dotąd zrealizować jednej z głównych obietnic: reformy wymiaru sprawiedliwości. Rząd Meloni realizując obietnice z kampanii wyborczej rozpoczął natomiast walkę z masową migracją. Rezultaty są mocno ograniczone, ale pewien postęp udało się osiągnąć. W tym roku według danych MSW w Rzymie od stycznia do końca lipca drogą morską przybyło około 17 tys. migrantów. Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi zaznaczył, że to o 55 proc. mniej niż w tym samym czasie w 2025 roku.

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