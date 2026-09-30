Polska spółka ma kłopoty. Trwają rozmowy o pożyczce

Uzyskanie pożyczki nie determinuje jednak, czy JSW zrezygnuje ze sprzedaży spółek Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) i Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR), wynika ze słów prezesa Bogusława Oleksego. Prezes zapewnił też, że przyjęty przez spółkę program naprawczy jest realizowalny i że będzie transparentnie rozliczany na bieżąco.

Prezes JSW: To program bardzo elastyczny i otwarty

"To jest program ambitny, ale realizowalny. [...] Wierzymy, że on może być zrealizowany. Jest instrumentem o charakterze spójnym" – powiedział Oleksy podczas konferencji prasowej.

"Ten nasz program jest bardzo elastyczny i otwarty. Będziemy wchłaniać kolejne pomysły i reagować na to, co się dzieje na rynku" – dodał.

Poinformował też, że program ma charakter ewolucyjny i transformacyjny, a także transparentny.

"Ten program jest bardzo transparentny. My go będziemy komunikować. Zakładamy ciągły monitoring i ciągłe rozliczanie. Będziemy komunikować, jak następuje realizacja tego programu. Jesteśmy przekonani, że możemy go zrealizować i damy radę" – podkreślił prezes.

Oleksy pytany, na jakim etapie jest proces pozyskania do 1,66 mld zł pożyczki z ARP, poinformował, że decyzja nie zapadła i trwają ustalenia warunków dotyczących udzielenia takiej pożyczki, a najistotniejszym elementem w tych ustaleniach są kwestie zabezpieczeń. Jednocześnie uzyskanie pożyczki nie przesądza o sprzedaży – lub nie – spółek PBSz i JZR.

"Proces zamknięcia zbycia jeszcze nie nastąpił"

"Sam program [naprawczy] uwzględnia kwestie dotyczące optymalizacji struktury grupy. [...] Ta optymalizacja odbywa się na szeregu poziomów, natomiast jednym z głównych instrumentów optymalizacji jest możliwość przeprowadzenia dezinwestycji. I to, czy my zrealizujemy do końca transakcję zbycia, czy zamienimy to na pożyczkę, to nie oznacza, że my tych spółek nie będziemy w dalszym etapie chcieli zbyć. Ta sytuacja jest otwarta" – wyjaśnił Oleksy.

"Ten proces zamknięcia zbycia jeszcze nie nastąpił. Prace trwają w jednym i drugim kierunku [pożyczki i dezinwestycji]. To nie oznacza, że jeżeli się zdecydujemy na pożyczkę, to my nie będziemy chcieli tych dezinwestycji, tego procesu kontynuować" – dodał.

Wśród najważniejszych elementów Programu znajdują się m.in. działania poprawiające płynność finansową, w tym pozyskanie przedpłat czy sprzedaż wybranych aktywów, odroczenie płatności wobec ZUS, ograniczenie nakładów inwestycyjnych, optymalizacja kosztów operacyjnych oraz dostosowanie poziomu zatrudnienia do realnych potrzeb spółki. Program przewiduje m.in. wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 roku do 14 mln ton w 2029 roku oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych w latach 2026-2029 do ok. 2 mld zł średniorocznie.

Co dalej z produkcją węgla?

Produkcja węgla w 2035 r. ma wzrosnąć do 14,1 mln ton wobec 13,3 mln ton w 2026 r., w tym produkcja węgla koksowego ma wynieść 13,4 mln ton wobec 11,2 mln ton w br.. Nakłady inwestycyjne w 2035 r. zgodnie z Planem Naprawczym mają wynieść 2,5 mld zł wobec 2,4 mld zł przewidzianych w 2026 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

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