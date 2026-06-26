Ogromna dotacja dla polskiej spółki. Wszystko na urlopy

Chodzi również o urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

Przewiduje się, że w tym roku z urlopów skorzystają 3092 osoby, podała spółka. Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny etap programu osłonowego dla pracowników JSW. Proces odejścia pracowników na urlopy górnicze ma się rozpocząć już w lipcu.

Kto może wziąć urlop górniczy?

"Program jest elementem transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zaplanowanej na lata 2026-2031, i wynika ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" – przypomniała spółka.

Z urlopu górniczego mogą skorzystać pracownicy, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla urlop przysługuje na okres do 4 lat. W czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, podano także.

Tylu pracowników JSW skorzysta z programu

Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW. Szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł, zakończono w informacji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Koncesja dla JSW

Minister klimatu i środowiska udzielił JSW koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla "Dębieńsko 1" – podała spółka.

"To strategiczny krok, który otwiera drogę do znaczącego zwiększenia zasobów węgla koksowego oraz wydłużenia perspektywy funkcjonowania kopalni Knurów-Szczygłowice" – czytamy w komunikacie.

Koncesja została przyznana po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, w którym o dostęp do złoża ubiegał się również inny podmiot. Organ koncesyjny, po analizie dokumentacji i ocenie merytorycznej obu wniosków, wyżej ocenił propozycję JSW, co przesądziło o przyznaniu spółce prawa do prowadzenia prac rozpoznawczych, wyjaśniono w materiale.

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