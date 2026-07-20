Przełożony Bractwa św. Piusa X: Watykańskie sankcje nieważne u Boga

List został opublikowany 19 lipca, kilkanaście dni po święceniach czterech biskupów, dokonanych bez zgody i wbrew woli papieża. Konsekratorzy i przyjmujący święcenia znaleźli się tym samym w stanie ekskomuniki jako schizmatycy, co potwierdziła 2 lipca Dykasteria ds. Nauki Wiary dodając, że również duchowni należący do Bractwa znajdują się w schizmie, a sprawowany przez nich sakrament pokuty oraz asystowanie przy zawieraniu małżeństwa są nieważne. Na kary kościelne narażają się również wierni świeccy formalnie należący do Bractwa.

Ks. Pagliarani: Watykańskie sankcje nieważne u Boga

Przypominając w emocjonalnym opisie uroczystość święceń biskupich z 1 lipca, ks. Pagliarani wyznał, że "aż do ostatniego dnia" miał "nadzieję na gest życzliwości lub chociaż zwykłe zrozumienie ze strony Stolicy Apostolskiej". "Ale sakry zostały potępione, a surowość nałożonych sankcji jest bezprecedensowa. Dotykają one nie tylko biskupów, ale także członków Bractwa. Dotknięci są nawet wierni. To potępienie, całkowicie niesprawiedliwe, stanowi ogromne upokorzenie dla ludzi, których jedynym celem jest obrona prawdziwej wiary i praca na rzecz zbawienia dusz. Chcę jednak, abyście wiedzieli, że to głębokie upokorzenie, które dotyka przede wszystkim członków Bractwa, ma w oczach Boga znaczenie, którego nie powinniście ignorować. Ostatecznie, te sakry zostały dokonane dla każdego z was, drodzy wierni. Wasze dusze są prawdziwym skarbem powierzonym Bractwu, tym, co ceni ono najbardziej. Każda dusza posiada nieskończoną wartość. Jeśli, aby zapewnić jej naukę prawdziwej wiary i sprawowanie prawdziwych sakramentów, musimy zapłacić cenę takiego upokorzenia, to jest to tego warte, bo dusza jest bezcenna. Święto Najświętszej Krwi Pańskiej, cena naszego zbawienia, dobitnie nam o tym przypomniało 1 lipca" – wskazał przełożony Bractwa.

Nienaruszona i żywa wiara pośród burzy

"Sankcje mają uderzyć również w was, w dość okrutny sposób. To z pewnością bolesne, ale nie bądźcie tym zaskoczeni. Ostatecznie to sama Tradycja, którą cenimy ponad wszystko, jest ekskomunikowana we wszystkich, którzy ją ucieleśniają. Jest oczywiste, że przed Bogiem takie potępienie nie może być ważne, ponieważ potępiłoby to, co leży u podstaw życia Kościoła" – dodał ks. Pagliarani.

Zachęcił wiernych Bractwa, aby "pośród tej nowej burzy" ich wiara pozostała "nienaruszona i żywa". Jeśli bowiem "Opatrzność dopuszcza kryzys, w wyniku którego nauka wiary zostaje tajemniczo przyćmiona, ta sama wiara musi nadal żyć w duszach, pomimo wszystkich przeciwnych wiatrów, które usiłują ją zgasić".

Decyzję o udzieleniu święceń biskupich w Bractwie ks. Pagliarani przypisał Matce Bożej. "To Jej powinniśmy dziękować za łaskę sakr i do Niej powinniśmy się modlić, aby nowi biskupi byli coraz bardziej posłusznymi narzędziami Jej natchnień i aby wytrwali do końca w tej wierności" – napisał przełożony Bractwa.

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