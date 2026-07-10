Historyk Kościoła ostrzega: Bractwo św. Piusa X może wybrać swojego papieża

– Ekskomunika, którą Rzym postrzega jako środek dyscyplinarny mający na celu zapobieżenie schizmie, w żadnym wypadku nie doprowadzi do zmiany nastawienia, lecz raczej do zaostrzenia stanowiska, co może doprowadzić do wyboru własnego papieża, którego wówczas uznaliby za jedynego "prawowitego" papieża – powiedział Delgado w wywiadzie dla szwajcarskiego portalu kath.ch.

Zamiast nawrócenia hiszpański teolog przewiduje odwrotny skutek ekskomuniki, a mianowicie, że "jeśli pewnego dnia wybiorą nowego papieża, wtedy uznają sakramenty »Kościoła soborowego« za nieważne".

"Bractwo jedynie igrało z Rzymem"

– Możliwe, że w świetle ekskomuniki nieliczni zachwieją się i pojednają z Rzymem – mówił Delgado. – Jednak głównym trendem będzie zaostrzenie dogmatycznego stanowiska Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, umocnienie ich przekonania, że są jedynym prawdziwym Kościołem – dodał.

W kontekście polityki kościelnej Delgado krytycznie ocenił zdjęcie ekskomuniki z czterech biskupów Bractwa przez Benedykta XVI, gdyż "Bractwo Kapłańskie św. Piusa X jedynie igrało z Rzymem". – Dla nich zawsze było jasne, że nie wycofają się z określania jako heretycki Kościoła, który stoi na fundamencie Soboru Watykańskiego II i broni wolności religijnej. Uważają, że to nie oni powinni się zmienić, ale Kościół soborowy – wskazał historyk Kościoła. Jego zdaniem, Rzym wykazał wobec Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X "cierpliwość, której zabrakło w podejściu do teologii wyzwolenia czy do liberalnych katolików, takich jak Hans Küng".

Święcenia biskupie bez zgody papieża

1 lipca w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów. Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego.

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