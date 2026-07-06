Oslo: Biskup wzywa wiernych do zerwania kontaktów z Bractwem św. Piusa X

Apel zawarł w liście pasterskim wydanym 3 lipca, będącym reakcją na konsekrację czterech biskupów Bractwa, która odbyła się 1 lipca w Écône w Szwajcarii bez zgody Stolicy Apostolskiej.

Hierarcha przypomniał, że jedność z papieżem stanowi istotny element przynależności do Kościoła katolickiego. Podkreślił, że konsekracje dokonane wbrew "żarliwemu i ojcowskiemu apelowi” Leona XIV oraz bez papieskiego mandatu doprowadziły – zgodnie z prawem kanonicznym – do zaciągnięcia przez dwóch biskupów-konsekratorów i czterech nowo wyświęconych biskupów ekskomuniki latae sententiae zastrzeżonej dla Stolicy Apostolskiej.

Biskup Hansen zaznaczył, że Stolica Apostolska określiła wydarzenia w Écône jako "akt schizmatycki”. Zwrócił również uwagę, że – zgodnie z opublikowaną 2 lipca notą Dykasterii Nauki Wiary – kapłani Bractwa św. Piusa X nie mogą już ważnie udzielać rozgrzeszenia w sakramencie pokuty, ani asystować przy zawieraniu małżeństwa.

Biskup apeluje o modlitwę

W związku z zaistniałą sytuacją ordynariusz Oslo zaapelował do wiernych o modlitwę i pokutę w intencji jedności Kościoła. Zachęcił do odmówienia różańca 8 lipca, we wspomnienie św. Sunnivy.

Osobne słowa skierował do katolików przywiązanych do liturgii sprawowanej według Mszału z 1962 roku. Przyznał, że obecna sytuacja może być dla nich bolesna i budzić niepewność, zapewnił jednak, że celebracje w klasycznej formie rytu rzymskiego będą nadal odbywać się w kościele św. Józefa w Oslo. Dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba i będzie to służyło dobru Kościoła, możliwość sprawowania tej liturgii może zostać rozszerzona na inne miejsca w diecezji.

Na zakończenie biskup wezwał wiernych do modlitwy za Ojca Swiętego, o jedność Kościoła oraz o nawrócenie i powrót do pełnej komunii osób, które znalazły się poza wspólnotą kościelną.

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