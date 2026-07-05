Bractwo wyświęciło biskupów. Obrona zasady dogmatycznej. Kardynał mówi o dialogu

Jak zareagował Watykan? Prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernández stwierdził, że ma nadzieję na wznowienie dialogu między Stolicą Apostolską a Bractwem św. Piusa X, mimo fiaska dotychczasowych rozmów.

W wywiadzie dla "The Catholic Herald", podaje portal dorzeczy.pl, argentyński purpurat kurialny stwierdził, że choć Bractwo nie przyjęło zaproponowanego dialogu, w przyszłości porozumienie będzie możliwe. – Jestem tego pewien, ale potrzebujemy czasu – powiedział. Kard. Fernández odpowiadał za kontakty Watykanu z FSSPX od lutego, kiedy Bractwo zapowiedziało nowe święcenia biskupie. Rozmowy zakończyły się jednak już 19 lutego, gdy FSSPX poinformowało o braku wspólnej płaszczyzny teologicznej.

W całej tej debacie raz po raz pojawia się kwestia Soboru Watykańskiego II. Jak mówił ostatnio Leon XIV Bractwo odrzuca pewne elementy nauczania Soboru co oznacza, według niego, odrzucenie fundamentalnych zasad wiary. Tydzień temu pokazałem, dlaczego takie stanowisko uważam za błędna. Ale skoro mowa o wielkich dokonaniach SWII przypomnę, co na temat zniszczenia zasady dogmatycznej pisałem w książce „Dogmat i tiara”.