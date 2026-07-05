Bractwo wyświęciło biskupów. Obrona zasady dogmatycznej. Kardynał mówi o dialogu
Udostępnij2 Skomentuj
Religia
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Bractwo wyświęciło biskupów. Obrona zasady dogmatycznej. Kardynał mówi o dialogu

Dodano: 
Konsekracje biskupie w Bractwie św. Piusa X
Konsekracje biskupie w Bractwie św. Piusa X Źródło: PAP/EPA / CYRIL ZINGARO
A więc stało się. 1 lipca Bractwo św. Piusa X konsekrowało czterech księży na biskupów bez zgody papieża. Uroczystość w Econe w Szwajcarii zgromadziła kilkanaście tysięcy wiernych.

Jak zareagował Watykan? Prefekt Dykasterii ds. Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernández stwierdził, że ma nadzieję na wznowienie dialogu między Stolicą Apostolską a Bractwem św. Piusa X, mimo fiaska dotychczasowych rozmów.

W wywiadzie dla "The Catholic Herald", podaje portal dorzeczy.pl, argentyński purpurat kurialny stwierdził, że choć Bractwo nie przyjęło zaproponowanego dialogu, w przyszłości porozumienie będzie możliwe. – Jestem tego pewien, ale potrzebujemy czasu – powiedział. Kard. Fernández odpowiadał za kontakty Watykanu z FSSPX od lutego, kiedy Bractwo zapowiedziało nowe święcenia biskupie. Rozmowy zakończyły się jednak już 19 lutego, gdy FSSPX poinformowało o braku wspólnej płaszczyzny teologicznej.

W całej tej debacie raz po raz pojawia się kwestia Soboru Watykańskiego II. Jak mówił ostatnio Leon XIV Bractwo odrzuca pewne elementy nauczania Soboru co oznacza, według niego, odrzucenie fundamentalnych zasad wiary. Tydzień temu pokazałem, dlaczego takie stanowisko uważam za błędna. Ale skoro mowa o wielkich dokonaniach SWII przypomnę, co na temat zniszczenia zasady dogmatycznej pisałem w książce „Dogmat i tiara”.

Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Pawła Lisickiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także