Ilu wiernych ma Bractwo św. Piusa X? Rozbieżne dane

Autor zaznacza, iż rozbieżności ws. liczby wiernych uczęszczających do kościołów i kaplic zgromadzenia, założonego w 1970 roku przez abp. Marcela Lefebvre’a, mają znaczenie w kontekście ostatnich konsekracji biskupich, które Stolica Apostolska określiła jako "akt schizmatycki", ponieważ od liczby wiernych zależy ocena skali ich oddziaływania.

BBC: Około 600 tys. wiernych jest związanych z Bractwem św. Piusa X

Media podają skrajnie różne szacunki. BBC informuje o około 600 tys. wiernych związanych z FSSPX na świecie, "The Spectator" sugeruje, że decyzje Watykanu mogą dotknąć ponad miliona katolików, natomiast "The Guardian" ocenia liczbę wiernych Bractwa na 150–200 tys. Z kolei portal Rorate Caeli szacuje, że w niedzielnych Mszach sprawowanych przez FSSPX uczestniczy na całym świecie mniej niż 100 tys. osób.

Oficjalna strona Bractwa nadal podaje liczbę 600 tys. wiernych, powołując się jednak na dane z 2007 r., przytoczone w wystąpieniu ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, kard. Darío Castrillóna Hoyosa. Źródło to nie zostało od tamtej pory zaktualizowane.

Rorate Caeli opiera swoje wyliczenia na danych z okręgu amerykańskiego FSSPX, według których w niedzielnych Mszach uczestniczy niespełna 25 tys. osób. Przy uwzględnieniu podobnej skali we Francji oraz ostrożnych szacunków dla pozostałych okręgów liczba wiernych mogłaby wynosić około 300–320 tys., czyli niemal o połowę mniej od oficjalnie podawanych 600 tys.

Dane trudne do zweryfikowania

Autor analizy podkreśla, że brak jednolitych metod liczenia wiernych oraz niepublikowanie aktualnych statystyk przez większość okręgów FSSPX uniemożliwiają weryfikację danych. W efekcie zarówno liczba 600 tys., jak i znacznie niższe szacunki pozostają jedynie przybliżeniami.

Niepewność dotycząca rzeczywistej liczby wiernych sprzyja utrzymywaniu rozbieżnych narracji. Bractwo może przedstawiać się jako wspólnota licząca ponad pół miliona osób. W konsekwencji skala wpływu obecnego kryzysu pozostaje trudna do jednoznacznej oceny.

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