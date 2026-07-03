Watykan ogłasza ekskomunikę. Biskupi wyrażają ubolewanie

Hierarchowie ze Stanów Zjednoczonych przypominają, że 2 lipca Stolica Apostolska ogłosiła ekskomunikę zaciągniętą przez biskupów, duchownych i niektórych świeckich, związanych formalnie z tą grupą.

Biskupi wzywają do modlitwy o jedność Kościoła

W wydanych oświadczeniach hierarchowie podkreślili konieczność modlitwy o jedność Kościoła oraz ostrzegli wiernych przed uczestnictwem w życiu sakramentalnym i liturgicznym Bractwa. Zwrócili uwagę, że – zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej – udzielane przez jego duchownych sakramenty, w tym pokuty i małżeństwa, są nieważne, a sama działalność wspólnoty nie pozostaje w jedności z Kościołem katolickim.

Biskupi wskazywali zarówno na kanoniczne konsekwencje ekskomuniki, jak i na potrzebę podejścia duszpasterskiego wobec wiernych związanych z lefebrystami. Biskup James V. Johnston Jr. Z diecezji Kansas City-Saint Joseph określił nielegalne święcenia jako "godne ubolewania" i wyraził troskę o wiernych swojej diecezji. Arcybiskup Shawn McKnight, metropolita Kansas City podkreślił, że ekskomunika ma charakter "leczniczy" i ma prowadzić do pojednania, jednocześnie ostrzegając przed świadomym uczestnictwem w działaniach schizmatyckich.

Hierarchowie: Kościół otwarty na powrót wiernych i duchownych FSSPX

Biskupi przypomnieli, że działania Bractwa św. Piusa X obejmujące święcenia bez mandatu papieskiego stanowią – według prawa kanonicznego – ciężkie naruszenie jedności Kościoła i skutkują automatyczną ekskomuniką. Wezwali jednocześnie do modlitwy o uzdrowienie podziału oraz możliwość przyszłego pojednania.

Hierarchowie zgodnie podkreślili, że Kościół pozostaje otwarty na powrót wiernych i duchownych związanych z Bractwem do pełnej wspólnoty, a obecna sytuacja stanowi – jak zaznaczyli – poważne wyzwanie dla jedności katolików.

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