Rozłam w Bractwie św. Piusa X? Spekulacje o odejściach

W środę w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów.

Kardynał Victor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, wydał specjalny dokument w tej sprawie. Pod notą widnieją podpisy arcybiskupa Johna Kennedy'ego, sekretarza sekcji dyscyplinarnej Dykasterii oraz ks. Armando Matteo, sekretarza sekcji doktrynalnej. Duchowni należący do Bractwa zostali objęci ekskomuniką. "Duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie i dlatego należy ich uważać za schizmatyków. W związku z tym podlegają oni ekskomunice przewidzianej przez prawo kanoniczne" – czytamy.

Co więcej, ekskomunika dotyczy również wiernych, którzy formalnie przystępują do Bractwa. Watykan twierdzi, że sakramenty sprawowane przez Bractwo są "niegodziwe", a sakrament pokuty oraz małżeństwa zostały uznane za nieważne.

Dziennikarz: Część duchownych rozważa opuszczenie FSSPX

Według informacji, jakie posiada Stefano Chiappalone, część duchownych rozważa opuszczenie Bractwa i powrót do pełnej komunii z Kościołem katolickim.

Sakry, przeprowadzone bez mandatu papieskiego, stanowią – według obowiązującego prawa kanonicznego – czyn skutkujący ekskomuniką latae sententiae (mocą samego czynu) zarówno dla konsekrowanych biskupów, jak i tych, którzy udzielili im święceń. W ocenie komentatorów wydarzenie pogłębia trwające od 1988 roku oddzielenie Bractwa od Rzymu.

W komunikacie opublikowanym po ceremonii Bractwo wyraziło ubolewanie, że „z powodu wyjątkowych okoliczności” konsekracje musiały zostać przeprowadzone bez zgody papieża, podtrzymując jednocześnie argumentację uzasadniającą swoją decyzję.

Jednak wśród członków Bractwa narasta rozczarowanie brakiem perspektyw na uregulowanie kanoniczne. Według tych informacji niewielka grupa księży przygotowuje się do odejścia ze wspólnoty, nawiązując do wydarzeń z 1988 roku, gdy część duchowieństwa utworzyła Bractwo św. Piotra.

Źródła portalu wskazują również, że duchowni ci pozytywnie oceniają propozycję kardynała Gerharda Müllera, przedstawioną podczas konsystorza, dotyczącą powołania nowej komisji na wzór dawnej Ecclesia Dei. Jej zadaniem miałoby być ułatwienie powrotu do pełnej komunii z Papieżem osobom związanym z Bractwem oraz wspieranie środowisk tradycyjnych pozostających już w jedności z Kościołem.

Czytaj też:

Kulisy konsekracji w Bractwie św. Piusa X. Co powiedział Leon XIV? Czytaj też:

Bractwo św. Piusa X wyświęciło biskupów. Jest głos z Watykanu