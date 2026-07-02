Kulisy konsekracji w Bractwie św. Piusa X. Co powiedział Leon XIV?

W środę w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów.

Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego. Następnie przedstawiono kandydatów do sakry: ks. Pascala Schreibera, ks. Michaela Goldade, ks. Michela Poinsinet de Sivry oraz ks. Marca Hanappiera.

Golonka: Wróciliśmy do atmosfery z 1988 roku

Do konsekracji biskupich w Bractwie św. Piusa X odniósł się publicysta "Do Rzeczy" dr Wojciech Golonka w rozmowie z Jerzym Karwelisem na Kanale "Do Rzeczy".

– Bractwo św. Piusa X poprosiło Leona XIV o możliwość spotkania, celem wytłumaczenia swoich potrzeb i rozmowy o konsekracjach biskupich. Niestety, mimo tych próśb, przełożony generalny nie został przyjęty, więc ostatecznie zakomunikował decyzję Bractwa św. Piusa X, że zostaną dokonane konsekracje biskupie – powiedział dr Golonka, łączący się prosto z Econe.

– Ponieważ Watykan nie był skłonny przyznać mandatu, czyli zezwolenia na te konsekracje, które normalnie wymagają zgody Stolicy Apostolskiej, można powiedzieć, że wróciliśmy do atmosfery z 1988 roku, kiedy mówiło się o możliwej schizmie i ekskomunice, stąd to napięcie w ostatnich miesiącach i szczególnie ostatnich tygodni – zauważył publicysta.

Rozmówca Jerzego Karwelisa podkreślił, że "mimo tego napięcia, podkręcanego przez media, problem nie jest kanoniczny". – Problem jest natury doktrynalnej. Leon XIV, zapytany przez dziennikarzy w Castel Gandolfo, powiedział, że problemem Bractwa jest nieuznawanie pewnych fundamentalnych dla Kościoła prawd, punktów Soboru Watykańskiego II, nie precyzując jednocześnie o co chodzi – wyjaśnił Wojciech Golonka. – Innymi słowy, dał do zrozumienia Bractwu, że nie może udzielić tej zgody z powodu jakiejś różnicy doktrynalnej, której nie sprecyzował – dodał.

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