Rozłam w Kościele. Watykan nakłada ekskomunikę na lefebrystów

W środę w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów.

Kardynał Victor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, wydał specjalny dokument w tej sprawie. Pod notą widnieją podpisany arcybiskupa Johna Kennedy'ego, sekretarza sekcji dyscyplinarnej Dykasterii oraz ks. Armando Matteo, sekretarza sekcji doktrynalnej.

Duchowni należący do Bractwa zostali objęci ekskomuniką. "Duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie i dlatego należy ich uważać za schizmatyków. W związku z tym podlegają oni ekskomunice przewidzianej przez prawo kanoniczne" – czytamy.

Co więcej, ekskomunika dotyczy również wiernych, którzy formalnie przystępują do Bractwa. Watykan twierdzi, że sakramenty sprawowane przez Bractwo są "niegodziwe", a sakrament pokuty oraz małżeństwa zostały uznane za nieważne.

"Władze Kościoła działają wbrew Tradycji"

Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego. Następnie przedstawiono kandydatów do sakry: ks. Pascala Schreibera, ks. Michaela Goldade, ks. Michela Poinsinet de Sivry oraz ks. Marca Hanappiera.

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