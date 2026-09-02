Kłopoty polskiej spółki. Tyle osób skorzystało z urlopów

Program osłonowy przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej i potrzeb poszczególnych zakładów, podkreśliła spółka.

Górnicy korzystają z urlopów

"Do 31 sierpnia 2026 roku na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla odeszło łącznie 2033 pracowników JSW. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzystało natomiast 668 osób" – czytamy w komunikacie.

Proces jest prowadzony tak, aby odejścia pracowników nie zakłócały funkcjonowania zakładów i pozwalały zachować bezpieczeństwo pracy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kadrowej oraz potrzeb danego zakładu. Ostateczną zgodę na odejście pracownika wydaje dyrektor zakładu.

Kto może skorzystać z urlopów górniczych?

Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2026 roku z urlopów górniczych w JSW może skorzystać 3092 pracowników. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla osób, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało nie więcej niż pięć lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynosić do czterech lat, przypomniano.

Program osłonowy ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW. Obejmuje on urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Umowa JSW z ARP

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) na zasadach ustawy o systemie instytucji rozwoju, podała spółka.

Celem finansowania o wartości do 824,13 mln zł (w czterech transzach) jest sfinansowanie działalności prowadzonej w okresie realizacji Programu Naprawczego Grupy Kapitałowej JSW oraz na sfinansowanie inicjatyw naprawczych Programu, polegających na reorganizacji funkcjonowania Grupy zmierzającej do zmniejszenia kosztów działalności i optymalizacji sposobu funkcjonowania.

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