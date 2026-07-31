Polska spółka szuka ratunku. Jest aneks

Na mocy aneksu zmianie uległa data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca na 31 października 2026 r., podała JSW.

JSW i ARP zawarły w marcu br. przedwstępną umowę sprzedaży posiadanych przez JSW 95,81 proc. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) i 59,39 proc. udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) na rzecz ARP. Wstępna cena sprzedaży za akcje PBSz została ustalona na 274,4 mln zł, zaś za udziały JZR na 791,6 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Taką sprzedaż węgla odnotowała Jastrzębska Spółka Węglowa

Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 2,97 mln ton w II kw. br. i w porównaniu do II kw. 2025 r. o ok. 0,9 proc. niższa, podała spółka.

Sprzedaż była jednak wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 1,1proc.

W tym czasie produkcja węgla ogółem wyniosła 3,23 mln ton i była niższa o ok. 0,3 proc. kw/kw i o ok. 3,4 proc. r/r.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,41 mln ton i była niższa w porównaniu do I kw. 2026 r. o ok. 3 proc., a w porównaniu do II kw. 2025 r. niższa o ok. 7,7 proc.. Natomiast produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,76 mln ton (-0,8 proc. kw/kw i -2 proc. r/r), czytamy w raporcie.

Tak JSW ocenia sytuację

"W II kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa JSW zanotowała stabilną produkcję, wzrost cen sprzedaży i zrealizowała blisko połowę rocznego planu wydobycia" – dodano w komunikacie prasowym.

Po pierwszym półroczu 2026 roku Grupa zrealizowała 48,6 proc. rocznego planu produkcji węgla, w tym 47,5 proc. planu dla węgla koksowego oraz 56,1 proc. dla węgla do celów energetycznych. Produkcja koksu osiągnęła 41,6 proc. zakładanego celu na cały rok.

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych wyniosła 767,40 zł za tonę (209,84 USD/t), co oznacza wzrost o 6,2 proc. względem poprzedniego kwartału i o 12,4 proc. rok do roku. Średnia cena węgla energetycznego osiągnęła 349,62 zł za tonę, rosnąc o 31,2 proc. kwartał do kwartału. Średnia cena sprzedaży koksu wyniosła natomiast 993,58 zł za tonę (271,69 USD/t), co oznacza wzrost o 7,6 proc. względem pierwszego kwartału, podano także.

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