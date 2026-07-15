Kłopoty polskiej spółki. Ujawniono dane

Sprzedaż była jednak wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 1,1proc.

W tym czasie produkcja węgla ogółem wyniosła 3,23 mln ton i była niższa o ok. 0,3 proc. kw/kw i o ok. 3,4 proc. r/r.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,41 mln ton i była niższa w porównaniu do I kw. 2026 r. o ok. 3 proc., a w porównaniu do II kw. 2025 r. niższa o ok. 7,7 proc.. Natomiast produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,76 mln ton (-0,8 proc. kw/kw i -2 proc. r/r), czytamy w raporcie.

Tak sytuację ocenia spółka

"W II kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa JSW zanotowała stabilną produkcję, wzrost cen sprzedaży i zrealizowała blisko połowę rocznego planu wydobycia" – dodano w komunikacie prasowym.

Po pierwszym półroczu 2026 roku Grupa zrealizowała 48,6 proc. rocznego planu produkcji węgla, w tym 47,5 proc. planu dla węgla koksowego oraz 56,1 proc. dla węgla do celów energetycznych. Produkcja koksu osiągnęła 41,6 proc. zakładanego celu na cały rok.

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych wyniosła 767,40 zł za tonę (209,84 USD/t), co oznacza wzrost o 6,2 proc. względem poprzedniego kwartału i o 12,4 proc. rok do roku. Średnia cena węgla energetycznego osiągnęła 349,62 zł za tonę, rosnąc o 31,2 proc. kwartał do kwartału. Średnia cena sprzedaży koksu wyniosła natomiast 993,58 zł za tonę (271,69 USD/t), co oznacza wzrost o 7,6 proc. względem pierwszego kwartału, podano także.

Od czego zależał wzrost cen?

"Otoczenie rynkowe pozostawało zróżnicowane. Wzrost cen węgla koksowego był wspierany ograniczeniem podaży w Chinach po wypadku w kopalni w prowincji Shanxi oraz zwiększonym importem tego surowca. Rosły również światowe ceny koksu, napędzane wyższymi kosztami surowca, natomiast europejski rynek stali nadal nie wykazywał wyraźnych oznak ożywienia pomimo pełnego wdrożenia mechanizmu CBAM" – podsumowano.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

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