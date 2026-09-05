Odpowiedzi, uprzedzam, są nieobiektywne. Stop. Trzeba pić wódkę z Władimirem Putinem, być zastępcą komunistycznej kreatury Jerzego Urbana wydającego ściek „NIE”, walczyć ile sił o pieniądze dla esbeków i ubeków, i coś tam być może jeszcze. Stop. Robotę w Orlenie, w dziale bezpieczeństwa znalazł właśnie Andrzej Rozenek, spełnia wszystkie warunki. Stop.