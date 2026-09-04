Poseł PiS krzyczał do premiera. Tusk: Co to jest? Znacie go?

Do krótkiego spięcia między premierem Donaldem Tuskiem a posłem PiS Bartłomiejem Wróblewskim doszło w piątek (4 września) w Sejmie podczas awantury wokół upadłej giełdy Zondacrypto.

Wróblewski podszedł blisko mównicy i zaczął wykrzykiwać w kierunku szefa rządu: "Pana adwokat broni Krala!". Tusk przerwał wystąpienie, wskazał palcem na posła PiS i zwrócił się do parlamentarzystów: "Co to jest? Znacie go państwo?". Po chwili Wróblewski odszedł w kierunku ław poselskich, a premier kontynuował swoje wystąpienie.

– Kultura to jest rzeczywiście coś, bo pan zdaje się był ministrem kultury. To jest coś, co was charakteryzuje na co dzień – ocenił Tusk, nawiązując również do wcześniejszych zachowań posłów PiS podczas debaty.

Afera Zondacrypto. Wróblewski krzyczał do Tuska o Kralu. Jego obrońcą jest Giertych

Okrzyki Wróblewskiego odnosiły się do Romana Giertycha, który reprezentuje Przemysława Krala, byłego szefa Zondacrypto. Giertych jest posłem KO i w przeszłości był prawnikiem reprezentującym rodzinę Donalda Tuska, m.in. jego syna Michała.

Tusk kontynuował następnie krytykę PiS w związku ze sprawą Zondacrypto. Zarzucił politykom tej partii, że umożliwili Kralowi dostęp do politycznych elit oraz doprowadzili do zaangażowania Zondacrypto w sponsoring Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOI). – Zondacrypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie – dodał premier.

Weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Trzecia porażka Sejmu

Debata odbyła się przed głosowaniem nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, której Sejm nie odrzucił po raz trzeci. Do ponownego uchwalenia ustawy zabrakło 25 głosów.

Przepisy, które nie wejdą w życie, pozwalały na objęcie rynku kryptowalut kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.

Do odrzucenia prezydenckiego weta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

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