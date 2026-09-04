Sikorski o decyzji Sejmu: To niezaskakujące, acz szokujące

– Szemrane kryptoprawice pomogły w nieprzełamaniu weta szemranego prezydenta. Jest to niezaskakujące, acz szokujące w świetle informacji o próbach przekupstwa, prawdopodobnym morderstwie, o gigantycznych stratach klientów tej nieuregulowanej firmy – powiedział Sikorski w nagraniu zamieszczonym w serwisie X.

Weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Trzecia porażka Sejmu

W piątek (4 września) Sejm ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Zabrakło 25 głosów.

Karol Nawrocki wetował tę ustawę trzykrotnie, ostatni raz w czerwcu. Przepisy, które nie wejdą w życie, pozwalały na objęcie rynku kryptowalut kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego.

W piątkowym głosowaniu udział wzięło 442 posłów. Za odrzuceniem prezydenckiego weta głosowało 241 posłów, 198 było przeciw, a trzech się wstrzymało.

Do odrzucenia prezydenckiego weta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Afera Zondacrypto. Premier ujawnia zeznania Krala

Przed głosowaniem premier Donald Tusk odczytał z mównicy sejmowej fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego Zondacrypto, z których – według jego relacji – wynika, że były szef upadłej kryptogiełdy Przemysław Kral miał zobowiązać się do zapłaty byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze 2 mln zł w zamian za rozwiązanie jego problemów z prawem.

W zeznaniach miało również pojawić się nazwisko żony byłego szefa MS, Patrycji Koteckiej, a także wątek obietnicy ułaskawienia przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w rozmowie z dziennikarzami na korytarzu w Sejmie, że Ziobro popełnił błąd, zgadzając się na przyjęcie przez jego fundację pieniędzy od Zondacrypto.

Według informacji ujawnionych wcześniej przez Tuska fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od Zondacrypto 450 tys. zł, a Ziobro pożyczył od niej 57 tys. zł.