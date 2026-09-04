Eurostat podał dane. Sprzedaż detaliczna w Polsce rosła szybciej niż w UE

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 1 proc. w ujęciu rocznym i spadła o 0,4 proc. m/m.

Eurostat podał również, że sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,6 proc.

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał 1,1 proc. wzrostu w ujęciu rocznym oraz 0,3 proc. w miesięcznym.

"Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największe miesięczne spadki całkowitego wolumenu handlu detalicznego odnotowano w Niemczech (-3,4 proc.), Hiszpanii (-0,9 proc.), we Włoszech i w Polsce (po -0,3 proc.). Największe wzrosty odnotowano na Łotwie (+2,5 proc.), na Cyprze (+2 proc.) oraz w Luksemburgu (+1,8 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Wzrost PKB. Nowe dane GUS

Z kolei Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,9 proc. r/r w II kw. 2026 r. wobec 3,3 proc. wzrostu r/r w analogicznym kwartale 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

"Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,9 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym kwartale 2025 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)" – czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku z połowy sierpnia, wzrost PKB w tym ujęciu w II kw. Wyniósł 3,8 proc.

W II kwartale 2026 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc., podał też Urząd.

Taką inflację przewiduje rząd

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował na konferencji prasowej, że rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r.

– Prognozujemy, że w 2027 r. polska gospodarka będzie kolejny rok rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3 proc. Przypomnę, gdy przejmowaliśmy władzę w roku 2023, zastaliśmy gospodarkę w stagnacji, wzrost gospodarczy bliski 0. Już od pierwszego roku udało nam się gospodarkę rozpędzić i w trakcie wszystkich lat naszych rządów utrzymujemy gospodarkę z dynamiką 3 proc. lub wyższą – oznajmił na konferencji prasowej po piątkowym posiedzeniu rządu Andrzej Domański.

– Prognozujemy, że inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. i tu kolejny raz przypomnę, że średnioroczna inflacja w roku 2023 przekraczała 11 proc. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku wyniesie, zgodnie z naszymi prognozami, 6,4 proc. W ujęciu realnym oznacza to wzrost o 3,3 proc. Z kolei w 2027 r. prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń – mówił dalej minister finansów i gospodarki.

Czytaj też:

Ceny paliw znów dobijają kierowców. "Państwo już nawet nie z dykty, tylko z tektury"