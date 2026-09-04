Polacy źle oceniają rząd, ale Tusk ma powody do radości. Jest nowy sondaż

Z sondażu CBOS wynika, że rząd Donalda Tuska nieco poprawił notowania w sierpniu.

Okazuje się, że 36 proc. badanych dobrze ocenia działalność rządu.

51 proc. ocenia źle rząd Donalda Tuska.

Z kolei 13 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż CBOS. Rząd nieco poprawił notowania w porównaniu z badaniem z lipca

Okazuje się, że mimo przewagi negatywnych ocen, rząd KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, poprawił notowania w porównaniu z sondażem CBOS z lipca.

Wtedy to 30 proc. respondentów oceniało rząd dobrze. 58 proc. Polaków miało o rządzie Donalda Tuska negatywne zdanie. 12 proc. ankietowanych nie miało zdania na temat rządu.

W styczniu 2024 roku rząd miał znacznie lepsze wyniki

Z kolei w styczniu 2024 roku, czyli po pierwszy miesiącu sprawowania władzy przez obecny rząd, dobrze oceniało go 40 proc. Polaków. Złe zdanie o działalności rządu premiera Donalda Tuska miało wtedy 42 proc. Polaków. 18 proc. respondentów w styczniu 2024 roku wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Ankietowani wcześniej ocenili prezydenta Nawrockiego

W środę ukazał się sondaż CBOS, w którym ankietowani ocenili prezydenta Karola Nawrockiego.

Według badania w sierpniu – w porównaniu z poprzednim miesiącem – odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Karola Nawrockiego spadł o 5 punktów procentowych – z 56 proc. do 50 proc. Jednocześnie o 3 pkt proc. wzrosła liczba ocen negatywnych – z 37 proc. do 40 proc. Ankietowanych bez zdania na temat działalności głowy państwa w lipcu było 7 proc., a obecnie jest ich 9 proc.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (436) przeprowadzono w dniach 20–30 sierpnia 2026 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 935 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI, 17,0 proc. – CAWI). Procenty mogą nie sumować się do 100 z powodu zaokrągleń.

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