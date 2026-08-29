Polacy ocenili Nawrockiego. Uwagę zwraca wynik w sondażu wśród młodych ludzi

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano o ocenę dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego.

Polacy w sondażu ocenili prezydenturę Nawrockiego

Łącznie 49,2 proc. Polaków dobrze ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 32,2 proc. respondentów, a "raczej dobrze" – 17,0 proc. Polaków.

38,1 proc. badanych w sondażu, wyraża się krytycznie o prezydenturze Karola Nawrockiego, z czego 25,4 proc. ocenia "zdecydowanie źle", zaś 12,7 proc. – "raczej źle".

Niezdecydowanych w sprawie tego, jak Karol Nawrocki sprawuje prezydenturę, jest 12,7 proc. uczestników sondażu.

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Razem) 78 proc. dobrze ocenia działania prezydenta (w tym 63 proc. "zdecydowanie dobrze").

Jeśli chodzi o zwolenników koalicji rządowej, to 88 proc. wystawia głowie państwa ocenę negatywną (w tym 65 proc. "zdecydowanie źle").

Wysoki wynik prezydenta wśród młodych ludzi

W grupie pozostałych wyborców przeważają opinie pozytywne, stanowiące łącznie 51 proc. głosów.

W sondażu o zdanie zapytano również młodych ludzi. W grupie najmłodszych badanych – w wieku od 18 do 29 lat – 73 proc. ocenia prezydenta pozytywnie (31 proc. "zdecydowanie dobrze" i 42 proc. "raczej dobrze"). W tej grupie wiekowej nikt nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie źle", a negatywną opinię wyraziło7 proc. osób. Równie wysoki poziom zaufania (73 proc.) Karol Nawrocki zanotował wśród 30-latków, gdzie ponad połowa (54 proc.) oceniła prezydenta "zdecydowanie dobrze".

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-23 sierpnia 2026 roku, metodą mix-mode, łączącą wywiady internetowe CAWI oraz telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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