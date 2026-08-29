Afera Mróz-Gorgoń. Polacy w sondażu ocenili działania rządu

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl ankietowanych zapytano, jak oceniają sposób, w jaki obecny rząd kreuje wizerunek Polski poza jej granicami.

Sondaż: Polacy ocenili, jak rząd kreuje wizerunek Polski poza granicami

37,7 proc. badanych odpowiedziało, że pozytywnie oceniają działania rządu w tej kwestii.

Negatywną ocenę sposobu, w jaki rząd kreuje wizerunek Polski poza granicami, wyraziło w sondażu 32,6 proc. respondentów.

17,3 proc. Polaków stwierdziło, że nie zauważyło działań rządu w sprawie kreowania wizerunku Polski za granicą.

12,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wiktoria Maruszczak, senior project menager w SW Research, komentując wyniki sondażu, zwróciła uwagę, że "najstarsza grupa wiekowa (powyżej 50 lat) ma w tej sprawie zdecydowanie najlepsze zdanie o działaniach rządu, bo aż 44 proc. postrzega kreowanie wizerunku ojczyzny pozytywnie". "Najwyższy odsetek pozytywnych ocen odnotowano wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (44 proc.), a najniższy – wśród mieszkańców miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców (32 proc.)" – dodała.

Afera Mróz-Gorgoń. Raport "Polaków portret własny" zawierał rażące błędy

W ubiegły piątek, 21 sierpnia, Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska, na które została powołana 29 lipca tego roku.

To efekt kontrowersji, jakie wywołał raport "Polaków portret własny" z 2025 roku Barbary Mróz-Gorgoń. Raport wywołał krytykę z powodu rażących błędów i wykorzystania AI. W raporcie m.in. zaniżono liczbę polskich Noblistów, stwierdzono, że młodzi Polacy mówią po mandaryńsku, a Katowice leżą w "północnym centrum" kraju.

"Szanowni Państwo, składam dymisję z funkcji Pełnomocniczki Rządu do spraw promocji marki Polski. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności" – napisała w ubiegły piątek na swoim profilu na platformie X Barbara Mróz-Gorgoń.

Fundacja Marka Polska, opublikowała w poniedziałek oświadczenie, w którym napisała, że "w związku z publiczną dyskusją dotyczącą dokumentu »Polaków Portret Własny« Zarząd Fundacji Marka Polska Think Tank przedstawia najważniejsze informacje dotyczące roli Fundacji". "Fundacja nie była stroną umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki ani formalnym wykonawcą zadania objętego tą umową. Stroną umowy było Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Na podstawie dokumentacji znajdującej się obecnie w dyspozycji Fundacji Zarząd nie stwierdził, aby Fundacja otrzymała środki finansowe z tej umowy" – czytamy.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 sierpnia 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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