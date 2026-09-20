Państwo absolutnie suwerenne
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Świat

Państwo absolutnie suwerenne

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Flaga Chin
Flaga Chin Źródło: PAP/EPA / MAXIM SHEMETOV / POOL
Chińczycy uważają, że nie istnieją jakieś uniwersalne i ahistoryczne prawa ludzkie, gdyż zawsze ten, kto je stanowi, za ich podstawę uważa własną kulturę i próbuje narzucić jej standardy jako uniwersalne pozostałemu światu. Dlatego dzisiejsze prawa człowieka to kalka światopoglądowa zachodniego indywidualizmu, w której zawiera się pogarda wobec dziejów, doświadczenia i dorobku innych kultura

Gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i przyjmowała jako swój projekt globalistyczny, tłumaczono nam, że nie mamy innego wyjścia. Podawano wiele powodów tejże bezalternatywności. Jako politologa szczególnie zafrapowała mnie ówczesna argumentacja o nieuniknionym końcu suwerenności państw. Przez cały czas dźwięczą mi w uszach używane wtedy slogany: „Suwerenność w rozumieniu Jeana Bodina i Thomasa Hobbesa jest w dzisiejszym świecie niemożliwa”, „W epoce globalizacji nie ma miejsca dla suwerenności pojętej w rozumieniu Ludwika XIV”. Slogany te przypomniały mi się, gdy zacząłem się interesować współczesną chińską myślą polityczną, czytać wydane po francusku i angielsku pisma Xi Jinpinga, a w końcu przez cały czas kołatały mi po głowie w czasie mojej ostatniej wycieczki do Państwa Środka, gdy miałem okazję skonfrontować wiedzę książkową z rzeczywistością.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Adam Wielomski
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