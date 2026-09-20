Państwo absolutnie suwerenne

Gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i przyjmowała jako swój projekt globalistyczny, tłumaczono nam, że nie mamy innego wyjścia. Podawano wiele powodów tejże bezalternatywności. Jako politologa szczególnie zafrapowała mnie ówczesna argumentacja o nieuniknionym końcu suwerenności państw. Przez cały czas dźwięczą mi w uszach używane wtedy slogany: „Suwerenność w rozumieniu Jeana Bodina i Thomasa Hobbesa jest w dzisiejszym świecie niemożliwa”, „W epoce globalizacji nie ma miejsca dla suwerenności pojętej w rozumieniu Ludwika XIV”. Slogany te przypomniały mi się, gdy zacząłem się interesować współczesną chińską myślą polityczną, czytać wydane po francusku i angielsku pisma Xi Jinpinga, a w końcu przez cały czas kołatały mi po głowie w czasie mojej ostatniej wycieczki do Państwa Środka, gdy miałem okazję skonfrontować wiedzę książkową z rzeczywistością.