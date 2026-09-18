Nowa inwestycja chińskiego giganta w Polsce. Dwie lokalizacje

"W tym roku w Polsce uruchomimy co najmniej dwie stacje ładowania Flash Charging, pierwsza powstanie najprawdopodobniej w listopadzie przy salonie Denza w Gdańsku" – powiedział Ziarkowski w rozmowie z ISBnews.

W pierwszej kolejności stacje w salonach marki premium Denza

Zgodnie z jego słowami w pierwszej kolejności stacje lokalizowane będą przy salonach należącej do BYD marki premium Denza, ale docelowo będą one ogólnodostępne i umożliwiające ładowanie pojazdów także innych marek, choć oczywiście nie z maksymalną mocą 1 MW.

Flash Charging to technologia umożliwiająca ładowanie samochodów z mocą ok. 1000 kW, z którego na tę chwilę są w stanie korzystać jedynie pojazdy Denza.

Koncern podkreśla, że w przypadku Flash Charging odchodzi od informowania o konkretnej mocy ładowania, na rzecz czasu ładowania. Producent deklaruje, że technologia zapewnia gotowość do jazdy w 5 minut (ładowanie od 10 do 70 proc. pojemności akumulatora), niemal pełne naładowanie w 9 minut (od 10 do 97 proc. pojemności) oraz dodatkowe 3 minuty w warunkach zimowych (12 minut na naładowanie od 20 do 97 proc. baterii).

Tyle stacji chce uruchomić BYD poza Chinami

Plan BYD zakłada uruchomienie do 6 tys. stacji Flash Charging poza Chinami do końca 2026 roku, a do końca 2027 roku producent deklaruje uruchomienie ok. 3 tys. stacji na terenie Unii Europejskiej. Na przełomie sierpnia i września na rynku chińskim funkcjonowało już ok. 10 tys. stacji Flash Charging, a plan na 2026 rok zakładał nawet 20 tys. tego typu stacji w tym kraju.

BYD to chiński producent baterii (wicelider globalnego rynku) oraz największy na świecie producent samochodów elektrycznych (BEV plus PHEV). Miał 112 mld USD przychodów w 2025 roku.

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