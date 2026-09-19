Morawiecki opuścił PiS. Polacy ocenili jego ruch

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS Polacy zostali zapytani o ocenę odejścia Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazuje, większość badanych uważa to za dobry ruch.

Łącznie aż 56,9 proc. badanych ocenia odejście polityków z PiS pozytywnie – odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 23,3 proc. respondentów, a "raczej tak" 33,6 proc. Negatywnie ruch byłego premiera oceniło 24,3 proc. (11,4 proc. wybrało opcję "raczej nie", a 12,9 proc. "zdecydowanie nie"). Zdania w tej sprawie nie ma 18,8 proc. ankietowanych.

Wyniki prezentują się ciekawie w rozbiciu na sympatie polityczne badanych. Aż 69 proc. głosujących na koalicję 15 października oceniło decyzję Morawickiego pozytywnie. W grupie głosujących na opozycję jest to 56 proc. Wśród elektoratu pozostałych partii jest to 47 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 4–6 września 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Emocje wciąż nie opadły

Marcin Horała został wybrany na funkcję wicemarszałka Sejmu. Kandydat zgłoszony przez klub Rozwój Plus otrzymał 254 głosów. Z kolei na kandydata klubu PiS Marcina Ociepę głosowało 167 posłów.

Wybór wicemarszałka już od kilku tygodni dzielił PiS i Rozwój Plus. Sprawę w mocnych słowach skomentował Jarosław Kaczyński.

"Długo się zastanawiałem, dlaczego M. Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce: wicemarszałek dla Rozwoju+ wbrew wszelkim regułom parlamentarnym" – napisał na portalu X.

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