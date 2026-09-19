Ile zyskają seniorzy na waloryzacji dodatków? Są wstępne wyliczenia

Emerytury i renty są waloryzowane każdego roku od 1 marca. Zgodnie z ustawą wskaźnik waloryzacji uwzględnia średnioroczną inflację oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Rząd zdecydował już, że w 2027 r. zwiększenie w części płacowej pozostanie na poziomie ustawowego minimum.

Ostatecznej wysokości przyszłorocznej waloryzacji jeszcze jednak nie znamy. Rząd wcześniej prognozował, że świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

Na podstawie najnowszych dostępnych danych można wstępnie wyliczyć, o ile wzrosną dodatki do świadczeń. Przy przyjęciu wskaźnika 4,76 proc. wzrosłyby one od 88 groszy do 67 zł miesięcznie – wylicza "Super Express".

Dodatek pielęgnacyjny. 17,45 zł więcej

Jednym z najczęściej pobieranych świadczeń dodatkowych jest dodatek pielęgnacyjny. Obecnie jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie. Przy waloryzacji na poziomie 4,76 proc. kwota wzrosłaby do 384,13 zł. Oznaczałoby to podwyżkę o 17,45 zł miesięcznie.

Taka sama zmiana dotyczyłaby dodatku kombatanckiego. Z obecnych 366,68 zł jego wysokość zwiększyłaby się do 384,13 zł, czyli również o 17,45 zł.

Identyczne kwoty wynikają z symulacji dla świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom. Obecne 366,68 zł po waloryzacji zmieniłoby się w 384,13 zł. Uprawniony otrzymywałby więc każdego miesiąca o 17,45 zł więcej.

Największa podwyżka to prawie 67 zł

Znacznie większa różnica pojawia się przy dodatku do renty inwalidy wojennego. To jednocześnie najwyższe świadczenie w analizowanym zestawieniu. Obecnie wynosi ono 1403,90 zł. Po zastosowaniu wskaźnika 4,76 proc. wzrosłoby do 1470,73 zł, a więc o 66,83 zł miesięcznie. W skali 12 miesięcy daje to ponad 800 zł różnicy.

Wyraźnie wzrósłby również dodatek dla sieroty zupełnej. Dziś jest to 689,17 zł, natomiast po waloryzacji byłoby to 721,97 zł. Miesięczna podwyżka wyniosłaby 32,80 zł.

Od 88 groszy więcej dla deportowanych

Inaczej wygląda sytuacja osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej oraz osadzenia w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Wysokość świadczenia zależy od liczby pełnych miesięcy trwania pracy przymusowej lub osadzenia. W przypadku stawki 18,39 zł za miesiąc po waloryzacji byłoby to 19,27 zł, czyli o 88 groszy więcej.

Na drugim krańcu znajduje się maksymalna kwota tego świadczenia. Obecnie wynosi 348,40 zł, natomiast przy waloryzacji o 4,76 proc. wzrosłaby do 364,98 zł. To 16,58 zł więcej miesięcznie.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie zależał od średniorocznej inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w całym 2026 roku. Zgodnie z ustawą właściwy minister ogłasza wskaźnik po publikacji niezbędnych danych przez GUS.

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