Dobre wieści dla emerytów. Wiemy, ile mogą zyskać seniorzy

Najnowsze dane GUS pozwalają oszacować, jak może wyglądać waloryzacja emerytur i rent od marca 2027 r. Według przedstawionej symulacji, opartej na obecnie dostępnych danych, wskaźnik podwyżki mógłby wynieść 4,76 proc. Nie jest to jednak jeszcze oficjalna wartość – ostateczny wskaźnik zostanie ustalony dopiero po opublikowaniu kompletu danych za 2026 r.

Do wyliczeń przyjęto inflację w sierpniu 2026 r. na poziomie 3,4 proc. oraz wzrost wynagrodzeń o 6,8 proc. w lipcu. Przy takim założeniu emerytury i renty wzrosłyby od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości obecnego świadczenia. Oznacza to, że osoby otrzymujące wyższe emerytury zyskałyby nominalnie więcej niż seniorzy pobierający niższe świadczenia.

O ile mogą wzrosnąć emerytury?

Przykładowo emerytura wynosząca 2051 zł brutto zwiększyłaby się o około 98 zł, do 2149 zł. Przy świadczeniu 3006 zł podwyżka wyniosłaby 143 zł, a kwota wzrosłaby do 3149 zł. Z kolei emerytura w wysokości 4043 zł zostałaby podniesiona do około 4235 zł, czyli o 192 zł miesięcznie. Przy wyższych świadczeniach różnice byłyby jeszcze większe – emerytura 5183 zł wzrosłaby o około 247 zł, a 6220 zł o blisko 296 zł miesięcznie.

Waloryzacja objęłaby również dodatki przysługujące emerytom i rencistom. Dodatek pielęgnacyjny mógłby wzrosnąć z 366,68 zł do 384,13 zł, natomiast świadczenie dla sieroty zupełnej z 689,17 zł do 721,97 zł. Największa nominalna podwyżka w przedstawionej symulacji dotyczyłaby dodatku do renty inwalidy wojennego – wzrost wyniósłby około 66,83 zł miesięcznie.

Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie przedstawione kwoty są jedynie prognozą, a nie zapowiedzią ostatecznych podwyżek. Wysokość waloryzacji będzie zależała od pełnych danych dotyczących inflacji i wynagrodzeń za 2026 r.

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