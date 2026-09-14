Rekordowa emerytura w Polsce. ZUS wypłaca co miesiąc 45,3 tys. zł

Rekordzistą jest mieszkaniec województwa mazowieckiego. Na drugim biegunie znajdują się osoby, których świadczenia wynoszą zaledwie 2 grosze miesięcznie.

Dane ZUS obejmujące czerwiec pokazują ogromne różnice między świadczeniami pobieranymi przez polskich emerytów. Rekord należy do mieszkańca województwa mazowieckiego, który każdego miesiąca otrzymuje 45,3 tys. zł emerytury.

Tak wysokie świadczenia są efektem przede wszystkim długoletniej aktywności zawodowej oraz wysokich składek odprowadzanych do systemu. "Aby otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale także przedłużać lata pracy" – zwraca uwagę ZUS.

Na wysokość rekordowych świadczeń wpływają trzy podstawowe czynniki: dodatkowo zgromadzone składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy prognozowany okres pobierania emerytury. Odkładanie momentu przejścia na emeryturę może więc znacząco zwiększyć późniejsze świadczenie.

Od 45 tys. zł do... 2 groszy

Na przeciwnym krańcu zestawienia znajdują się emeryci otrzymujący symboliczne kwoty. Według ZUS w województwach dolnośląskim i lubelskim są osoby, którym co miesiąc wypłacane są świadczenia w wysokości zaledwie 2 groszy.

Tak niskie emerytury wynikają z zasad obowiązujących w obecnym systemie. Prawo do świadczenia może uzyskać osoba, która odprowadziła składkę emerytalną nawet za bardzo krótki okres pracy. Nie oznacza to jednak automatycznego prawa do gwarantowanej emerytury minimalnej.

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł. Aby ZUS podwyższył wyliczone świadczenie do tej kwoty, konieczne jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – co najmniej 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Dane ZUS pokazują więc skalę rozpiętości świadczeń: od zaledwie kilku groszy do ponad 45 tys. zł miesięcznie.

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