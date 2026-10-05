Fałszywe informacje o Mensah. Brzoska: Skur...stwo!

W sieci pojawił się materiał, który sugeruje, że Omena Mensah, popularna celebrytka i żona Rafała Brzoski, nie żyje. Oszuści wykorzystali jej przerobione zdjęcie, na którym rzekomo siedzi na szpitalnym łóżku i zalewa się łzami. Podpis pod filmem brzmi: "Smutne wiadomości. Tragiczny koniec Omeny Mensah w wieku 47 lat – Spróbuj nie płakać".

Na bezprawne wykorzystanie wizerunku żony emocjonalnie zareagował jej mąż. Rafał Brzoska zamieścił w sieci wpis, w którym określił działanie oszustów jako "Skur...stwo".

"Nie ma innej opcji, jak wdrożenie natychmiastowe procedur #KYC dla dużych platform – zespół SprawdzaMY zaproponował szybkie i skuteczne zmiany prawa, by raz na zawsze skończyć ze scamem i deepfejkami w Polsce! Wielkie platformy śmieją się i plują nam wszystkim w twarz!" – napisał biznesmen i dodał, że jego żona jest cała i zdrowia.

Walka z fałszywymi reklamami

Prezes InPostu od dłuższego czasu nagłaśnia problem oszukańczych reklam na Facebooku i Instagramie. W fałszywych materiałach wykorzystywano również wizerunki jego i jego żony Omeny Mensah. Pojawiały się m.in. nieprawdziwe informacje o zatrzymaniu Brzoski, pobiciu jego żony czy jej śmierci.

Niedawno Brzoska przytoczył dane z raportu Fundacji Instrat, według których Meta miała w ubiegłym roku zarobić w Polsce 760 mln zł na oszukańczych reklamach. Stanowiłoby to około 37 proc. przychodów raportowanych przez polską spółkę. Brzoska wskazywał też, że oszukańcze reklamy odpowiadały za 10,85 proc. zasięgu wszystkich reklam na platformach Mety w Polsce.

Brzoska regularnie wskazuje na przykłady wykorzystywania wizerunku znanych osób przez cyberprzestępców. W poniedziałek zamieścił wpis, w którym alarmuje, że na należącym do Mety Facebooku pojawiła się fałszywa informacja dotycząca śmierci prof. Andrzeja Horbana. Została ona wykorzystana do promowania... kuracji leczącej szumy uszne.

"Nieustająco czekamy na ruch @PK_GOV_PL i polskich Posłów" – zakończył swój wpis Brzoska.

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