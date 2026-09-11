Zła wiadomość dla Tuska i Kaczyńskiego. Jest nowy sondaż

Polacy zabrali głos w sprawie przyszłość dwóch politycznych weteranów, którzy od lat należą do najważniejszych postaci na scenie politycznej.

Z sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu" wynika, że najwięcej osób (52 proc.) chciałoby, aby zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński zakończyli aktywność polityczną. Jednocześnie minimalna część respondentów (2 proc.) uważa, że obaj powinni nadal odgrywać w niej istotną rolę.

Zdaniem 33 proc. pytanych na emeryturę powinien przejść tylko prezes Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku lidera Koalicji Obywatelskiej za takiem scenariuszem opowiedziało się 9 proc. ankietowanych.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 4 proc. badanych.

Sondaż: Polacy chcą politycznej emerytury Tuska i Kaczyńskiego

69-letni Donald Tusk od grudnia 2023 r. jest premierem i liderem Koalicji Obywatelskiej. Jarosław Kaczyński (77 lat) od 2022 r. jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Obaj politycy wielokrotnie rywalizowali ze sobą o władzę, a ich ugrupowania od lat są głównymi przeciwnikami na polskiej scenie politycznej, tworząc tzw. duopol i regularnie wymieniają się władzą.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-2 września 2026 r. na próbie 1008 dorosłych Polaków.

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