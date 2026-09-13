Właściciele telewizorów mają czas do 25 września. Potem grożą kary

Przepisy określają, że abonament RTV powinien zostać opłacony najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. Brak regularnych wpłat może prowadzić do powstawania zaległości i narastania długu.

Ile wynosi miesięczna opłata?

Do uiszczania abonamentu zobowiązane są osoby posiadające odbiorniki umożliwiające odbiór programów radiowych lub telewizyjnych. Nie ma przy tym znaczenia, czy urządzenia są faktycznie używane. W 2026 roku miesięczna opłata wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor lub odbiornik radiowo-telewizyjny.

Zaległości mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku stwierdzenia nieopłaconego abonamentu wysokość należności wynosi 285 zł za odbiornik radiowy i 915 zł za telewizor. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zadłużona ma siedem dni na uregulowanie zaległości albo dostarczenie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z abonamentu.

Jeśli należność nie zostanie uregulowana, sprawa może trafić do urzędu skarbowego, który może rozpocząć administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległe pieniądze mogą być następnie pobierane m.in. z rachunku bankowego, pensji, renty czy emerytury. W praktyce może to oznaczać zmniejszenie kwoty świadczenia otrzymywanego przez emeryta.

Kto nie musi płacić?

Nie każdy senior musi jednak płacić abonament RTV. Z obowiązku tego automatycznie zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat, a także inne grupy wymienione w przepisach. Zwolnienie może dotyczyć również emerytów, którzy ukończyli 60 lat i otrzymują świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.

W części przypadków samo spełnienie warunków nie wystarczy — konieczne jest zgłoszenie prawa do zwolnienia oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie. Regularne opłacanie abonamentu lub prawidłowe zgłoszenie zwolnienia pozwala uniknąć dodatkowych opłat, egzekucji administracyjnej i ewentualnego potrącenia zaległości z emerytury.

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