Ile kosztują nas podatki. I dlaczego tak dużo

SIŁĄ RZECZY Dwa CPN-y, czyli dwa tegoroczne programy „Ceny Paliw Niżej” rządu Tuska aż nadto dobrze uzmysłowiły, unaoczniły nam, jak wielki wpływ na poziom cen mają podatki – tym bardziej tak wysokie podatki, z jakimi mamy do czynienia w Polsce.
Albowiem pewnie nie tylko w moim umyśle niezatarte wrażenie pozostawił widok pylonów na stacjach paliw, na których ceny litra benzyny i diesla z dnia na dzień zmieniały się aż o około 1 zł. O około 1 zł w dół, gdy rząd podatki obniżał i o około 1 zł w górę, gdy rząd podatki te do poprzedniej wysokości przywracał. Pięknie to widać na filmiku pod tym linkiem: "Magia Tuska".
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