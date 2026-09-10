Ile kosztują nas podatki. I dlaczego tak dużo

Albowiem pewnie nie tylko w moim umyśle niezatarte wrażenie pozostawił widok pylonów na stacjach paliw, na których ceny litra benzyny i diesla z dnia na dzień zmieniały się aż o około 1 zł. O około 1 zł w dół, gdy rząd podatki obniżał i o około 1 zł w górę, gdy rząd podatki te do poprzedniej wysokości przywracał. Pięknie to widać na filmiku pod tym linkiem: "Magia Tuska".