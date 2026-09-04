Były poseł SLD i Ruchu Palikota z posadą w Orlenie. Rozenek został ekspertem

Andrzej Rozenek, pytany przez "Gazetę Wyborczą" o posadę w Orlenie, odesłał do biura prasowego koncernu.

Dziennik zapytał więc Orlen o zakres obowiązków Andrzeja Rozenka, jednak koncern odpowiedział, że nie udziela informacji w sprawach personalnych.

Gazeta ustaliła, że stanowisko eksperta to posada niższego szczebla, na którą nie przeprowadza się konkursu. Andrzej Rozenek pracuje w Orlenie jako ekspert w biurze bezpieczeństwa i kontroli.

Rozenek z posadą w Orlenie. To były poseł SLD i Ruchu Palikota

Andrzej Rozenek to były poseł na Sejm VII i IX kadencji. W VII kadencji Sejmu był posłem Ruchu Palikota, a w IX – SLD. W 2023 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, a w 2024 roku bez powodzenia do Parlamentu Europejskiego, także z list KO.

W 1997 roku rozpoczął pracę w tygodniku "Nie". W latach 2006–2011 i 2015–2019 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego tygodnika, którego naczelnym był Jerzy Urban.

Koalicja rządząca obiecywała odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa

Obecna koalicja rządząca obiecywała odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa.

"Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" – czytamy z kolei w umowie koalicyjnej podpisanej przez liderów KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.

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