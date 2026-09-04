Polski samochód elektryczny. Jest przełom ws. budowy fabryki

Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek spółki ElectroMobility Poland (EMP) ws. przeniesienia jej gruntów w Jaworznie do spółki celowej EMP Auto, powołanej w grudniu ubiegłego roku pod kątem współpracy joint venture z partnerem strategicznym – tajwańskim międzynarodowym producent podzespołów i komponentów elektronicznych Foxconn.

EMP powstało w październiku 2016 r. jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia). Każda z nich objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

Przeniesienie własności gruntów

Wiceprezes EMP Tomasz Gałaszkiewicz wyjaśnił, że celem wniosku złożonego przez spółkę było uzyskanie zgody na wniesienie gruntów w Jaworznie jako wkładu niepieniężnego na rzecz EMP Auto. Podkreślił, że chodzi o uporządkowanie struktury przed uruchomieniem wspólnego przedsięwzięcia z Foxconnem.

– Chodzi o to, aby w jednym podmiocie skoncentrować aktywa, odpowiedzialność operacyjną, proces inwestycyjny i przyszłą działalność produkcyjną, badawczą, rozwojową oraz sprzedażową. Taka struktura zwiększa przejrzystość, ogranicza ryzyka i ułatwia wejście partnera kapitałowego – wskazał Gałaszkiewicz.

Foxconn ma wnieść do przedsięwzięcia technologie, know-how oraz kapitał. ElectroMobility Poland ma zabezpieczone środki na realizację projektu. W ubiegłym roku spółka została dokapitalizowana z funduszu reprywatyzacji, a zanim projekt otrzymał zasadnicze finansowanie z KPO, przeszedł szczegółowy proces due diligence, czyli dogłębnej analizie w celu wyceny przedsiębiorstwa przez inwestora.

Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przeniesienie własności gruntów w Jaworznie z EMP do EMP Auto opowiedziało się 20 posłów, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Budowa fabryki w Jaworznie

Rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie jest planowane na wiosnę 2027 r., przy założeniu podpisania umowy joint venture jeszcze w tym roku.

Ma to być nowoczesne centrum produkcyjno-technologiczne dla elektromobilności, obejmujące fabrykę samochodów elektrycznych oraz rozwój kompetencji inżynieryjnych i technologicznych w centrum badawczo-rozwojowym.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał w maju, że zatrudnienie w samym zakładzie produkcyjnym w Jaworznie, nie licząc centrum badawczo-rozwojowego, w momencie uruchomienia produkcji w 2029 r. będzie wynosiło około 1,2-1,3 tys. osób, a w 2031 r. powinno wzrosnąć do 2,9-3 tys. pracowników.

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