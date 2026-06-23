Tyle jest aut elektrycznych w Polsce. Wyraźny trend

Licznik uruchomiło i wciąż aktualizują Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 30,5 proc. do 17 109 szt., a hybryd plug-in o 80,5 proc. do 27 554 szt.

Według danych z końca maja 2026 r. w Polsce było zarejestrowane łącznie 150 751 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwszych pięć miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 15 386 szt., czyli o 32 proc. r/r, podano.

Rośnie liczba pojazdów elektrycznych w Polsce

"Pod koniec maja 2026 r. po polskich drogach jeździło 281 878 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 138 255 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 143 623 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 13 438 szt. Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja br. składała się z 30 468 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 419 544 szt." – czytamy w komunikacie.

Park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 2 379 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 2 210 szt., zaś wodorowe 169 szt.), wskazano również.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec maja 2026 r. w Polsce funkcjonowało 12 897 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 49 proc. z nich (6 352 szt.) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 51 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W przypadku 21 proc. punktów DC możliwe jest również alternatywne skorzystanie z ładowania AC.

"Maj 2026 roku można uznać za historyczny – została bowiem przekroczona granica 150 tys. samochodów bateryjnych różnych kategorii w parku w Polsce. Warto podkreślić, że ich liczba wzrosła r/r aż o 60 proc. Samych bateryjnych samochodów osobowych jest niespełna 140 tys. szt., zaś hybryd plug-in – ponad 140 tys. Bardzo dynamicznie rośnie park elektrycznych autobusów, o czym świadczy ponad 400-proc. wzrost liczby rejestracji autobusów w pierwszych pięciu miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W parku znajduje się nieco powyżej 600 szt. samochodów wodorowych oraz ponad 1,4 mln klasycznych hybryd" – powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w materiale.

Coraz więcej punktów ładowania aut elektrycznych

"Szybkie punkty ładowania stanowią już prawie 50 proc. całej sieci infrastruktury ogólnodostępnej w Polsce i ich udział będzie się nadal zwiększał, szczególnie że w ostatnim miesiącu zaobserwowaliśmy liczne wyłączenia stacji AC. Jedną z ważniejszych informacji ostatnich dni jest zatwierdzenie przez NFOŚiGW listy projektów, które otrzymają dofinansowanie z programu wsparcia infrastruktury dla transportu ciężkiego. Teoretycznie pierwszy nabór poskutkuje uruchomieniem ponad 840 stacji. W praktyce jednak wątpliwości budzi możliwość realizacji niektórych inwestycji w terminach wskazanych we wnioskach o dopłaty, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalnie długi czas realizacji przyłączy. Istnieje zatem ryzyko, że część budżetu programu zostanie niewykorzystana" – dodał dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

PZPM jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie ok. 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Czytaj też:

Pożary aut elektrycznych. Straż Pożarna udostępniła daneCzytaj też:

"Boom dopiero przed nami". Ładowanie aut w Polsce