Bogucki kontra Czarzasty. "Niech pan poucza swojego szefa"

W piątek Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Maciej Berek, który do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a przez premiera Donalda Tuska był nazywany "prawą ręką". W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Berek uzyskał 226 głosów. Większość bezwzględna wynosiła 219.

To jednak nie koniec gorących wydarzeń w Sejmie. Na piątek zaplanowano także głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Wcześniej głos z mównicy sejmowej zabrał Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.

"Pouczać prezydenta?". Bogucki kontra Czarzasty

– Dziękuję, panie marszałku, że pan posłuchał głosu urzędników sejmowych i dopuści mnie pan, zgodnie z regulaminem, do możliwości zabrania głosu, bo w istocie inaczej łamałby pan ten regulamin. Dziękuję bardzo – powiedział Bogucki.

– Panie ministrze, mam taką prośbę, niech pan poucza swojego szefa. Tutaj jest Sejm – zareagował Włodzimierz Czarzasty. – Pouczać prezydenta? Prezydent Rzeczypospolitej słucha głosu Polaków i nikt go nie musi pouczać – odparł szef KPRP.

– Panie ministrze, uprzejmie pana informuję, że swoim wystąpieniu odbiega pan od przedmiotu określonego w porządku dziennym i mogę panu zabrać głos – oznajmił marszałek Sejmu.

– Też proponuję odróżniać pouczanie od podziękowania. Ja podziękowałem. Powinien pan to przyjąć – stwierdził Zbigniew Bogucki.

Bogucki do Tuska: Żądam ujawnienia materiałów

Następnie szef Kancelarii Prezydenta zwrócił się do premiera Donalda Tuska. – Pan lubi się powoływać na śledztwa. Wnioskuję i w imieniu prezydenta, i w imieniu Polaków, żeby pan ujawnił umorzenia, które dokonały się w czasie pana rządów. Umorzyliście śledztwa dotyczące Zondacrypto, BitBay'a. Jedno w kwietniu 2024 r. Czytał pan to umorzenie? – pytał.

– Nie dość tego. Umorzyliście drugie śledztwo. W lutym 2025 r. Czytał pan to umorzenie i te zeznania? Pytał pan swoich ministrów sprawiedliwości, prokuratorów generalnych, dlaczego te śledztwa nie były prowadzone? Żądam w imieniu prezydenta i żądam w imieniu Polaków ujawnienia materiałów z tych śledztw, dlaczego zostały umorzone, jakie były podstawy i w czyim interesie to było – powiedział Zbigniew Bogucki.

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