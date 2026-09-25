Minister zachwycony relacjami Nawrockiego z Trumpem. Wymowne określenie

Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że liczy na utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk USA przed końcem kadencji Donalda Trumpa w 2029 r. Jak dodał, jeśli projekt zostanie zrealizowany, baza będzie nosić nazwę Fort Trump.

Nawrocki powiedział w rozmowie z Bloomberg TV, że powstanie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce jest obecnie "tylko kwestią czasu". Zastrzegł jednocześnie, że do rozstrzygnięcia pozostają kwestie administracyjne i finansowe. Jak dodał, po zakończeniu prac przez administrację USA i oba rządy Trump mógłby osobiście uczestniczyć w otwarciu bazy.

"Widać dobrą relację osobistą"

Jak przekazał w czwartek szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz, Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz inwestycjach amerykańskich firm.

Do spotkania obu prezydentów miało dojść podczas kolacji wydanej przez amerykańskiego przywódcę, w której polski prezydent uczestniczył wraz z małżonką. – Niezwykle istotnym elementem wczorajszego dnia był także i udział w kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką udał się na tę kolację [...] miał też bezpośrednią rozmowę z panem prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział Przydacz. – Ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami, ale ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał – dodał.

Bogucki: Nie było do tej pory takiego prezydenta

Na charakter kontaktów obu przywódców zwrócił również uwagę w mediach społecznościowych szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Współpracownik Karola Nawrockiego określił relacje łączące prezydentów Polski i USA jako "znakomite".

"Prezydent Nawrocki to jest ten Prezydent, który najczęściej komunikuje się ze swoim odpowiednikiem w Waszyngtonie, a więc Prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy to telefonicznie, czy osobiście. Nie było do tej pory Prezydenta, który utrzymywałby tak ścisłe, tak częste, systematyczne i dające naprawdę bardzo dobre efekty kontakty" – napisał na portalu X Bogucki.

Jak zaznaczył prezydencki minister, "utrzymanie żołnierzy amerykańskich, a teraz mówimy o stałej bazie, stałej obecności" "Naprawdę są realne osiągnięcia w ciągu roku polityki Prezydenta Nawrockiego, wynikające z bardzo dobrych, znakomitych relacji z Prezydentem Trumpem" – dodał.

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